الناتو: انضمام فنلندا سيكون سريعاً

على وقع تصاعد التوتر مع روسيا على خلفية التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، وتسارع الخطى لاحتمال انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، رغم معارضة موسكو الشديدة، رحّب الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، بقرار قادة فنلندا تأييد الانضمام إلى الحلف، مشيراً إلى أن العملية ستكون "سلسة وسريعة".

وعلّق قائلاً في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، "هذا قرار سيادي، يحترمه الناتو بشكل كامل، فإذا قررت فنلندا تقديم طلب الانضمام، سيرحب بها بحرارة".

بدوره، اعتبر المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "MSNBC" أنه لن يكون من الصعب ضم البلاد إلى التحالف الدفاعي العسكري.

فيما جاء الرد الروسي سريعاً، إذا اعتبر الكرملين أن مثل تلك الخطوة ستمثّل "بالتأكيد" تهديداً للبلاد. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن "توسيع الناتو واقتراب الحلف من حدودنا لا يجعل العالم وقارتنا أكثر استقراراً وأمناً".

وفي ردّه على سؤال عمّا إذا كانت موسكو ترى في تلك الخطوة تهديداً، أجاب قائلاً "بالتأكيد".

كما أضاف "سيتوقف كل شيء على كيفية سير هذه العملية، وإلى أي حد ستتحرّك البنى التحتية العسكرية باتّجاه الحدود الروسية"

(م ش)