الناتو يسعى إلى الوحدة وأفريقيا تضغط على بوتين

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الخلافات داخل الناتو والأزمة الأوكرانية وسعي تل أبيب إلى طمأنة السلطة الفلسطينية.

وسط حرب أوكرانيا والمشاحنات الداخلية، يسعى الناتو إلى إظهار الوحدة

اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن نتائج القمة السنوية لحلف الناتو، وحتى اللحظة الأخيرة، غير واضحة المعالم حول ما ستقدمه لأوكرانيا، التي ليست عضواً.

ويدور الخلاف، بحسب الصحيفة، حول حجم الوعد الذي ستقطعه منظمة حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا بشأن عضويتها النهائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس بايدن تراجع يوم الأحد عن تلك الآمال، قائلاً إنه من السابق لأوانه الدعوة للتصويت على قبول أوكرانيا في التحالف.

وتم تنظيم قمم الناتو لتكون بمثابة استعراض للوحدة والقوة، غالباً ما تتطلب الخلافات داخل الحلف، مثل الخلافات المتكررة بين الخصمين التاريخيين اليونان وتركيا، مزيداً من الوقت والاهتمام لحلها. في غضون ذلك، تُعدّ الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر عضو في الناتو والقوة التي تقف وراء معظم ما يفعله، لكن واشنطن تحاول عدم فرض إرادتها - على الأقل ليس من دون استمالة الحلفاء وتملّقهم، بحسب الصحيفة.

قال السفير الأميركي السابق لدى الناتو، دوغلاس لوت: "الشيء الوحيد الذي يتعين عليهم تحقيقه حقاً هو التماسك".

شكلياً، يبدو تماسك الناتو قوياً، حيث يدعم جميع الأعضاء أوكرانيا جهاراً في حربها ضد روسيا، ويوافقون على أن كييف ستنضم في النهاية إلى التحالف. لقد دعموا خطط التحالف لإعادة بناء الهياكل العسكرية التي انهارت بعد الحرب الباردة. عززت الاضطرابات حول تمرّد مجموعة فاغنر الاقتناع عبر الناتو بأنه يجب أن يكون مستعداً لما هو غير متوقع.

ومع ذلك، تهدد النزاعات بجعل القمة التي تستمر يومين، والتي تبدأ يوم الثلاثاء، قضية متوترة. وترفض تركيا والمجر الموافقة على محاولة السويد للانضمام إلى التحالف، الأمر الذي أدى إلى إحباط الحلفاء.

زعماء أفارقة يطلبون من بوتين إظهار "رغبته في السلام"

أخبر القادة الأفارقة فلاديمير بوتين أن يُظهر رغبته في المضي قدماً مع السلام، قبل أن يجتمعوا في سان بطرسبرغ لحضور قمة روسية أفريقية في نهاية هذا الشهر، وفقاً لما قاله رئيس السنغال ماكي سال.

وقال سال في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الطلب تم تسليمه إلى الرئيس الروسي خلال مهمة سلام ضمّت ست دول إلى كييف وموسكو في حزيران. وانضم سال في الرحلة إلى نظرائه من جنوب أفريقيا وزامبيا وممثلين من أوغندا ومصر وجمهورية الكونغو والاتحاد الأفريقي.

قال سال للصحيفة: "قبل القمة الروسية الأفريقية المقبلة، يجب أن يقوم بوتين ببعض الإجراءات لإظهار رغبته في المضي قدماً بالسلام حتى بطريقة إنسانية".

وقال: "إن المزيد من تبادل أسرى الحرب وعودة الأطفال الذين أسرهم المحتلون الروس إلى أوكرانيا يمكن أن يكون إشارة جيدة للغاية".

ورداً على سؤال عما إذا كان بوتين قد أظهر أي ميل إلى السعي لتحقيق السلام، قال سال: "خلال هذه القمة، ربما يمكننا عقد اجتماع آخر وتحقيق بعض التقدم. هذا ما نأمله".

إسرائيل تتعهد بمنع انهيار السلطة الفلسطينية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق يوم أمس على "منع انهيار السلطة الفلسطينية" وطالب الحركة بوقف "نشاطها المناهض لإسرائيل"، بحسب صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.

ولفتت الصحيفة إلى أن تعهد الوزراء الإسرائيليين لا يتضمن أي خطط محددة. ويأتي بعد أيام من عملية عسكرية كبيرة على مدينة جنين بالضفة الغربية أسفرت عن مقتل 12 فلسطينياً وجندياً إسرائيلياً.

(م ش)