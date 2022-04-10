الناتو يخطط لوجود عسكري دائم على حدود الدول الأعضاء

وأضاف ينس ستولتنبرج، في مقابلة مع صحيفة تيليغراف البريطانية أن الناتو "في خضم تحول جوهري ومهم للغاية يعبر عن العواقب التي خلفتها على المدى الطويل أفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

إلى ذلك، اعتبر أن ما يراه العالم الآن "واقع جديد للأمن الأوروبي". وأكد أن الناتو طلب حالياً من قادته العسكريين تقديم خيارات لما يسمى إعادة ضبط خطة للتكيف على المدى الطويل".

كما أوضح أن القرارات المتعلقة بتلك الخطة سيتم اتخاذها في قمة الحلف التي ستعقد في مدريد في حزيران/ يونيو المقبل.

وتصاعدت حدة الخلاف بين روسيا والغرب على خليفة التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

(ل د)