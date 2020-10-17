الناتو يحذر تركيا: تشغيل إس 400 سيؤثر في العلاقات بين أعضاء الحلف

وقالت متحدثة باسم الحلف، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، السبت: "هذا النظام يمكن أن يمثل خطورة على طائرات الحلفاء وأن يؤثر في العلاقات بين شركاء الحلف".

وأعربت عن قلق الحلف حيال تلك التقارير، مطالبة أنقرة بالبحث عن حلول بديلة مع الحلفاء الآخرين.

وأكدت عدم إمكانية دمج نظام "أس-400" مع النظام الدفاعي الصاروخي والجوي للحلف العسكري، مؤكدة في الوقت ذاته أن اختبار النظام من خلال تركيا سيكون أمرًا مؤسفًا.

وكانت تقارير إعلامية تركية ذكرت في وقت سابق أن الحكومة في أنقرة اختبرت لأول مرة الصواريخ الروسية طراز أرض جو في ظروف تشغيل بالقرب من مدينة سينوب على البحر الأسود.

وكانت الولايات المتحدة استبعدت تركيا من برنامج طائرات إف 35، بسبب شراء تركيا نظام الدفاع الصاروخي الروسي، كما هددت بفرض عقوبات على أنقرة.

(ش ع)