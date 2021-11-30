الناتو يبحث التهديدات الروسية لأوكرانيا اليوم

ويأتي الاجتماع المقرر في ريغا عاصمة لاتفيا بين وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي، وسط أجواء متوترة في شرق الحلف، على خلفية أزمة المهاجرين التي تتهم فيها دول الغرب بيلاروسيا- المدعومة من الكرملين- بتدبيرها، إلى جانب تخوفهم من أي تخطيط روسي لعملية توغل داخل أوكرانيا بعدما حشدت قواتها قرب الحدود.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ لوكالة فرانس برس خلال زيارة لقوات الحلف في لاتفيا "لا يوجد وضوح بشأن النوايا الروسية، إنما هناك حشد غير عادي للقوات للمرة الثانية هذا العام".

وأضاف "نرى عتاداً ثقيلاً وطائرات مسيّرة وأنظمة حرب إلكترونية وعشرات آلاف الجنود الجاهزين للقتال".

ونفت موسكو التي ضمت القرم من أوكرانيا في 2014 وتدعم "الانفصاليين" في شمال أوكرانيا، بشدة أن تكون تخطط لشن هجوم، وحمّلت الحلف الأطلسي مسؤولية تأجيج التوتر.

ويقول دبلوماسيو الحلف إن التكتل لا يزال غير متأكد من نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غير أن الوزراء سيناقشون خطط طوارئ في حال قيام روسيا بغزو.

ويسعى الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة، ليظهر للكرملين أنه سيتكبد تكلفة باهظة في حال تهديد أوكرانيا، لكنه لم يستفز موسكو لتقوم بعدوان جديد.

ويتوقع المسؤولون أن تتطرق المحادثات إلى تقديم دعم إضافي للجيش الأوكراني واحتمال تعزيز قوات التكتل المنتشرة على الضفة الشرقية للحلف.

لكنهم يشيرون إلى أن أوكرانيا، الطامحة للانضمام للحلف، والتي سيشارك وزير خارجيتها في الاجتماع الذي يستمر يومين، غير مشمولة بمعاهدة الدفاع الشاملة للحلف.

وقال مسؤول أميركي كبير "لا نريد أن نترك أي شك في أذهان الناس بأنه ستكون هناك عواقب وخيمة، عواقب استراتيجية على روسيا إذا اتبعت المسار الذي نخشى أن تكون تسلكه".

أضاف "المسألة تتعلق بإيجاد المؤشرات الصحيحة والموقف الردعي المناسب والذي يؤدي في الواقع إلى وقف التصعيد وليس إلى تصعيد".

(د ع)