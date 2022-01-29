الناتو يبدأ تدريبات في إستونيا وروسيا ترسل صواريخ إلى بيلاروسيا

وبدأت مجموعة قتالية من قوات الناتو المنتشرة في إستونيا، تدريبات مشتركة في مجال تنفيذ العمليات القتالية في ظروف الشتاء، بمشاركة عناصر من الجيش الإستوني.

وسيشارك في تدريبات "Winter Camp"، عسكريون من بريطانيا وفرنسا، ومن لواء المشاة الأول التابع لقوات الدفاع الإستونية. وخلال التدريبات سيتم استخدام وحدات مدرعة ومجموعات من المشاة وقوات الهندسة ومراكز القيادات، بحسب وكالة انترفاكس الروسية.

وقال قائد لواء المشاة الأول الإستوني العقيد أندروس ميريلو: "تهدف التدريبات إلى تطوير مهارات العسكريين البريطانيين والفرنسيين والإستونيين، لتشذيب المهارات القتالية للأفراد والتدرب على استخدام المعدات العسكرية الثقيلة في ظروف الشتاء، بالإضافة إلى التخطيط والتنفيذ الفعال للعمليات الهجومية والدفاعية".

وستقام التدريبات في الفترة من 29 كانون الثاني إلى 6 شباط، بمشاركة حوالي 1400 عسكري، وستترافق برمي ناري حي. وخلالها سيتم التحقق من فعالية التعاون بين القوات البرية والجوية، بما في ذلك مشاركة مقاتلات بلجيكية من طراز F-16 المتمركزة في قاعدة أماري الجوية.

في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية إرسال 12 نظاماً صاروخياً مضاداً للطائرات من طراز "بانتسير-أس" إلى بيلاروسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات القوات المسلحة الروسية المشاركة في تفقّد قوات الردع لدى دول الحلفاء، تواصل إعادة انتشارها في جمهورية بيلاروسيا. وتم نقل نظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز "بانتسير-أس" تابع للمنطقة العسكرية الشرقية إلى محطة التفريغ.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه سيتم نقل الأنظمة إلى المناطق المحددة بعد التفريغ، حيث سيتم تجهيز المواقع وتولي مهام التدريب القتالي، كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروسيا وروسيا.

ونقل الإعلام المحلي عن مصدر في وزارة الدفاع قوله إن العملية تأتي في إطار التحقق من جاهزية قوات الرد السريع لدولة الاتحاد.

ووفقاً للفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية، تضم كتيبة "بانتسير-إس" التي وصلت إلى بيلاروس، 12 مركبة قتالية، يمكن لكل منها حمل 12 صاروخاً مضاداً للطائرات في حاويات النقل والإطلاق.

(م ش)