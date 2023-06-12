الناتو يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه

يبدأ حلف شمال الأطلسي، اليوم، أهم مناوراته الجوية التي تضم نحو 250 طائرة عسكرية من 25 دولة عضو في الأطلسي وشريكة له، بما فيها اليابان والسويد الدولة المرشحة لعضوية الحلف.

وتستمر تدريبات عملية "إير ديفندر 23" حتى 23 حزيران، ويشارك ما يصل إلى 10 آلاف شخص، وذلك بتنسيق من ألمانيا، ويهدف إلى تعزيز توافقية التشغيل والحماية من الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز في حال وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو موانئ واقعة على أراضي الأطلسي.

وستشمل المناورات تدريباً عملياتياً وتكتيكياً، خصوصاً في ألمانيا وأيضاً في جمهورية التشيك وإستونيا ولاتفيا.

قال الجنرال إينغو غيرهارتس قائد القوات الجوية الألمانية أثناء تقديمه التمرين، إن هذه التدريبات لا تستهدف "أي طرف" على وجه التحديد، علماً أن فكرة إطلاقها تعود لعام 2018 في إطار الرد على ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014.

وأكد الجنرال أن الأطلسي مصمم على الدفاع عن "كل شبر" من أراضيه، مضيفاً "نحن تحالف دفاعي وهذه المناورات خُطط لها على هذا الأساس".

لكن سفيرة الولايات المتحدة في ألمانيا إيمي غوتمان قالت: "سأكون مندهشة جداً إن لم يُلاحظ أي زعيم في العالم ما يظهره هذا لناحية روح هذا التحالف وماذا تعني قوة هذا التحالف، وهذا يشمل الرئيس الروسي بوتين".

(م ش)