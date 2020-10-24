الناتو يعزز مهمته في العراق ويحذر من معضلة بأفغانستان

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ: "إن الوضع الأمني في العراق يبقى مثيراً للقلق، لكن حلف شمال الأطلسي مستعد لتعزيز مهمته وتوسيعها، وتدريب القوات العراقية".

وأبدى الحلف خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في بروكسل، استعداده "لزيادة العدد وتوسيع مهماته بالتشاور مع السلطات العراقية والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش"، وأضاف: "لا يمكنني القول حالياً كم سيكون العدد، سينطلق التخطيط، وستتمّ مناقشة الأمر في الاجتماع المقبل لوزراء الدفاع في فبراير 2021".

وحذّر ستولتنبرغ من "نشوء معضلة في الأشهر المقبلة بأفغانستان" جراء رغبة الولايات المتحدة بالانسحاب من البلاد عقب إبرام اتّفاق مع طالبان وتواصل أعمال العنف هناك، وأوضح: "إما أن نغادر أفغانستان مع خطر ضياع جميع المكاسب وتحوّل البلد إلى ملجأ للإرهابيين، وإمّا أن نبقى، لكن ذلك سيمثّل التزاماً طويلاً مع خطر الاشتباك مع طالبان".

وأضاف: "علينا مناقشة ذلك واتخاذ القرارات معاً"، معتبراً أنّ "الأشهر المقبلة ستكون حاسمة".

وانطلقت مهمة الناتو في العراق للتدريب بقيادة كندا عام 2018 وتتضمن قرابة 500 عسكري، لكن المهمة توقفت بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، فيما دخل الحلف أفغانستان عام 2001 بعد المساعي الدولية بقيادة أمريكا للقضاء على "حركة طالبان"، وأنهى الحلف عملياته القتالية في أفغانستان العام 2014 وخفض على إثرها وجوده على الأرض بشكل كبير، لكنه يبقي على قوة قوامها 12 ألف عسكرياً لتدريب القوات المحلية وتقديم المشورة لها.

(س ر)