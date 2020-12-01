الناتو يعقد جلسة لبحث الأوضاع وسط انقسامات يؤججها سلوك تركيا الحربي

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال وزراء خارجية الدول الأعضاء قضايا مثل تقييم الوضع في المنطقة الأوروبية الأطلسية، وتشمل الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى آخر التطورات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلقان ومنطقة البحر الأسود وشرق المتوسط الذي يشهد توترًا بين تركيا وكل من اليونان وقبرص.

إلى ذلك، دفع السلوك الحربي لتركيا بحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى التزود بقدرات للتحرك من أجل الدفاع عن مصالحهم بشكل مستقل، إلا ان الخلافات الداخلية تقوض من مساعيهم.

هذا، وأعدت أجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية الأوروبية هذا الأسبوع جردة أدرجت في وثيقة سرية، يفترض أن تسمح هذه "البوصلة الاستراتيجية" للاتحاد الأوروبي "بإدارة أزمات"، وتحقيق ذلك عبر تقليص تبعيتها واكتساب قدرات وتحديد “شراكات”، وقام حلف الأطلسي بالعملية نفسها بعدما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه في حالة “موت دماغي”.

(ي م)