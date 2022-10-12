الناتو يعلن عن تدريبات لاختبار القدرات النووية للحلف

تجتمع أكثر من 50 دولة على هامش اجتماع للناتو في بروكسل يوم الأربعاء، لمناقشة تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، وذلك بعد يومين من تساقط الصواريخ الروسية على مدن أوكرانية، بما في ذلك العاصمة كييف.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن التجمع في بروكسل هو أول اجتماع كبير لحلف شمال الأطلسي منذ أن ضمت موسكو عدة أقاليم أوكرانية، وأعلنت عن تعبئة وأصدرت تهديدات نووية مبطنة، وهي خطوات صنفها الحلف على أنها "تصعيد واضح للحرب التي بدأت بغزو أوكرانيا في 24 شباط".

وساهمت الهجمات على خطوط أنابيب نورد ستريم التي تمر تحت بحر البلطيق في تصعيد التوترات، على الرغم من عدم معرفة من يقف وراء الانفجارات إلى الآن.

وقالت شركة PERN البولندية يوم الأربعاء، إنها رصدت تسرباً في أحد خطوط الأنابيب في نظام دروغبا الذي ينقل النفط من روسيا إلى أوروبا، رغم أنها قالت إن السبب ربما كان حادثاً.

وحذر حلف شمال الأطلسي موسكو يوم الثلاثاء، من أنه سيواجه هجمات على البنية التحتية الحيوية للحلفاء "برد موحد وحازم".

وتعهد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، بتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية، قائلاً إن الناتو ضاعف بالفعل وجوده في بحر البلطيق وبحر الشمال إلى أكثر من 30 سفينة تدعمها الطائرات والأنشطة البحرية.

وفي حديثه قبل اجتماع لوزراء دفاع الحلف والذي سيستمر ليومين، قال ستولتنبرغ إنه على الرغم من أن الحلف لم يشهد أي تغييرات في الوضع النووي لروسيا، إلا أنه يقظ وسيواصل تدريبات الاستعداد النووي السنوي الأسبوع المقبل.

وكان يشير إلى تدريبات "ذروة الاستعداد" التي تستخدم فيها القوات الجوية لحلف شمال الأطلسي القنابل النووية الأميركية المتمركزة في أوروبا.

وقال ستولتنبرغ إن "إلغاء التدريبات بسبب الحرب في أوكرانيا سيرسل إشارة خاطئة للغاية".

وأشار إلى أنه "تدريب لضمان بقاء رادعنا النووي آمناً وفعالاً"، مضيفاً إن القوة العسكرية للناتو هي أفضل طريقة لمنع أي تصعيد للتوترات.

الدفاعات الجوية

وحث الأمين العام للناتو الحلفاءَ على توفير أنظمة دفاع جوي إضافية لأوكرانيا، حيث قال مصدر في وزارة الدفاع الألمانية إن أوكرانيا تلقت يوم الثلاثاء، أول أربعة أنظمة دفاع جوي من طراز IRIS-T SLM وعدت ألمانيا بتزويدها.

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن نظام IRIS-T الألماني كان علامة أخرى على الالتزام بتوفير دفاعات جوية لأوكرانيا.

وقبل أن يبدأ وزراء دفاع الناتو محادثاتهم في عشاء يوم الأربعاء، من المقرر أن يلتقوا مع شركاء مجموعة الاتصال الأوكرانية، وهي هيئة تأسست بمبادرة من الولايات المتحدة لمواصلة إمدادات الأسلحة إلى كييف.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي جوليان سميث، إن المناقشات بين أكثر من 50 دولة ستركز على توفير أنظمة دفاع جوي إضافية لأوكرانيا.

(م ش)