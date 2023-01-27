الناطقة باسم YPJ: للمرأة الكردية تاريخ من الفدائية بدءاً من رندي خان وصولاً إلى أفيستا خابور

في مثل هذا اليوم (27 كانون الثاني) من العام 2018، نفذت المقاتلة في وحدات حماية المرأة (YPJ) أفيستا خابور، أثناء مقاومة العصر، عملية فدائية ضد جيش دولة الاحتلال التركي في قرية حمام التابعة لناحية جندريسه بمقاطعة عفرين المحتلة، حيث قامت بتفجير قنبلة يدوية وتدمير دبابة كان فيها جنود لدولة الاحتلال التركي.

ومثلما حولت المناضلة والفدائية آرين ميركان، مسار المعركة ضد داعش في كوباني، وألحقت بعمليتها الفدائية الهزيمة بداعش في كوباني وشمال وشرق سوريا، سارت المناضلة والفدائية أفيستا خابور على نهجها وأدخلت مقاومة العصر مرحلة جديدة من المواجهة ضد الاحتلال التركي ومرتزقته.

وفي الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الفدائية أفيستا خابور الاسم الحقيقي (زلوخ حمو)، أكدت الناطقة باسم وحدات حماية المرأة (YPJ)، روكسان محمد، أن تاريخ الكرد لا يخلو من الفدائية، وقالت: "إذا ألقينا نظرة على التاريخ فسنرى أن هذه الفدائية تطورت بريادة المرأة، بدءاً من رندي خان، إلى بسي وظريفة، وليلى قاسم، بيريتان، زيلان، سارا روكن، وصولاً إلى ثورة روج آفا، حيث يرى المرء أن نهج المقاومة والفدائية تطور بريادة المرأة من أجل حريتها والديمقراطية والهوية الكردية".

نهج المقاومة والفداء

وأضافت: " في مقاومة كوباني وبريادة آرين ميركان تطور نهج الفدائية، تلك المقاومة التي سمع صداها في العالم أجمع، فعملية آرين غيرت موازين الحرب، ومنحت وحدات حماية المرأة هوية جديدة، واليوم الوحدات تناضل من أجل تغيير الذهنية وبناء مجتمع ديمقراطي حر وأيكولوجي".

نوهت روكسان محمد إلى أن المناضلة والفدائية أفيستا خابور نفذت عمليتها بعد تفكير عميق، وقالت: "يجب أن يكون هناك عمق أيديولوجي وسياسي، وإيمان تاريخي واجتماعي بالإضافة إلى دراسة المرحلة قبل تنفيذ مثل هكذا عمليات، لأنها ليست بالأمر الهيّن، فهي تتطلب قوة وإصراراً وإرادة صلبة كالفولاذ، وهي صفات لا يتمتع بها الجميع".

أكدت روكسان "في شخص الفدائية أفيستا، ظهرت روح المقاومة والتحرر من الذهنية المتوارثة، فقد كانت ذات خطوات ثابتة من أجل تحقيق حياة حرة كريمة، وسعت لإثبات ذاتها من خلال تلقيها للتدريبات الفكرية والعسكرية".

وأشارت إلى أن وحدات حماية المرأة تأسست على مبدأ تحقيق حرية المرأة، وبناء مجتمع ديمقراطي وحر، ومحاربة السياسة السلطوية التي تطمس هوية المرأة، مبينة "وعلى هذا الأساس ناضلت المقاتلات ووصلت المئات منهن إلى مرتبة الشهادة".

وحدات حماية المرأة وجهةٌ لكافة النساء

وأردفت روكسان أن مقاومة وحدات حماية المرأة، وصل صداها إلى أرجاء العالم، وقالت: "فقد انضمت إليها النساء الأمميات، والعربيات، ونساء من كافة مكونات شمال وشرق سوريا، حيث وجدن في هذه الوحدات فلسفة الحياة الحرة، والأمل بالحياة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الوحدات تمكنت من الوصول إلى كافة النساء".

وأكدت أن مقاومة العصر لا تزال مستمرة في مخيمات الشهباء، حيث يؤكد المهجرون قسراً من مقاطعة عفرين المحتلة، إصرارهم على العودة إلى ديارهم، مضيفةً أن مقاومة المقاتلين والمقاتلات في وحدات حماية الشعب والمرأة، والشيوخ والنساء، والأطفال جعلت من مقاومة العصر في عفرين ملحمة بطولية ومثالاً يحتذى به.

الناطقة باسم وحدات حماية المرأة، روكسان محمد، قالت: "أرادت دولة الاحتلال التركي باحتلال عفرين الانتقام من الملاحم البطولية التي تحققت، فلم تبقَ جريمة ولم ترتكبها بحق الأهالي والطبيعة بالإضافة لتغيير ديمغرافية المنطقة، وجلب عوائل مرتزقتها وتوطينهم بدلاً من السكان الأصليين".

وأدانت الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق النساء في عفرين المحتلة، أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، بما في ذلك صمت المنظمات الحقوقية والتنظيمات النسائية العالمية، وطالبت بتشكيل لجنة لمتابعة جرائم الاحتلال التركي في عفرين المحتلة.

عودة أهالي عفرين إلى أرضهم حتمية

روكسان محمد أكدت "سنواصل النضال لتحقيق الحرية لكافة النساء، وسنصعد من كفاحنا بطرق ووسائل مختلفة في المناطق المحتلة وبشكل خاص ضد جرائم دولة الاحتلال التركي، ولن تترك هذه الجرائم دون عقاب"، مضيفة "من خلال التجارب التي اكتسبناها في حرب عفرين وتطوير حرب الشعب الثورية سيعود شعب عفرين إلى أرضه".

الناطقة باسم وحدات حماية المرأة، جددت تأكيدها على أن الأراضي المحتلة من قبل الاحتلال التركي مثل عفرين وسري كانيه، وكري سبي ستحرر، قائلةً: "بروح المقاومة والوطنية والإرادة سنحرر كافة المناطق المحتلة من الاحتلال التركي ومرتزقته، وسنحمي كافة المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء".

(ي م)

ANHA