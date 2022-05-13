الناطقة الرسمية باسم وحدات حماية المرأة تنال جائزة الكاتب الكردي إبراهيم أحمد في السليمانية

وأقيم الحفل في مدينة السليمانية في باشور (جنوب كردستان) لمنح جوائز الكاتب والسياسي الكردي إبراهيم أحمد، بحضور الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ((YNK بافل طالباني، ونائب رئيس وزراء حكومة جنوب كردستان قوباد طالباني، وممثلي حزب الشعوب الديمقراطي ((HDP، سزاي تملي وفلك ناس أوجا والعديد من السياسيين والمثقفين.

وافتتح الحفل بإلقاء مدير مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني، شاناز إبراهيم أحمد، كلمة قال فيها: "نستذكر إبراهيم أحمد في ظروف صعبة جداً. لقد كان إبراهيم شخصاً مناهضاً للظلم. واليوم هناك صيحات ضد ظلم وطغيان حكومة جنوب كردستان".

وبعد الكلمة، وزعت الجوائز على ثماني فئات مختلفة، من بين الذين تم تكريمهم كلاً من الناطقة الرسمية باسم وحدات حماية المرأة (YPJ) نسرين عبد الله، والرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي HDP)) صلاح الدين ديمرتاش.

وتسلمت ممثلة الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا في باشور (جنوب كردستان) أفين سويد، الجائزة نيابة عن نسرين عبد الله، كما تسلمت جائزة صلاح الدين ديمرتاش، فلك ناس أوجا.

(ف/أ)