الناطق باسم شيوخ عشائر منبج: تجنيد العملاء هدفه بث الفتن بين مكونات المنطقة

حديث الشيخ عادل عبد السلام جاء في لقاء أجرته مراسلة وكالة أنباء هاوار حول تجنيد تركيا للسوريين كعملاء للعمل على تنفيذ أجنداتها على الأراضي السورية، وما يمكن أن تأتي به مثل هذه الأعمال من تأثيرات سلبية.

وقال الناطق باسم شيوخ ووجهاء العشائر في منبج وشيخ عشيرة البو سلطان عادل عبد السلام: "نحن شيوخ ووجهاء العشائر العربية في المنطقة نرفض ونستنكر هذه الأعمال التخريبية التي تقوم بها الدولة التركية وأعداء الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا والتي تستهدف النسيج الاجتماعي".

وأكد الشيخ عادل عبد السلام أن "هذه الأعمال لا تؤثر في أمن واستقرار هذه المنطقة، لأن شعوب شمال وشرق سوريا باتوا واعين لما يُخطط ضدهم من سياسات، ويردعون كل من يزعزع أمنهم واستقرارهم".

وأشار الشيخ إلى أن تلاحم العشائر العربية مع الإدارة الذاتية يحد من تأثير هؤلاء العملاء في المنطقة.

وتطرق الشيخ عادل عبد السلام إلى الحديث عن استغلال تركيا للسوريين وإرسالهم كمرتزقة إلى دول أخرى في المنطقة للقتال لصالح تركيا.

وقال "المؤجرون السوريون الذين يستغلهم أردوغان ويرسلهم إلى ليبيا ومن ثم إلى أذربيجان للقتال كل هذه الأعمال التخريبية تصب لصالح أردوغان وحكومته وحزبه".

وتابع شيخ عشيرة البو سلطان، وهي إحدى فخوذ قبيلة البكارة، حديثه قائلًا: "نحن بدورنا، شيوخ ووجهاء الشعائر العربية نقول للشباب السوريين الذين يجندون في صفوف المرتزقة وعملاء تركيا: كونوا واعين، لا تغركم المبالغ الزهيدة التي يستغلكم بها أردوغان لمصالحه الشخصية ومصلحة حزبه وحكومته".

ولفت الشيخ الانتباه إلى ما يحدث منذ فترة في دير الزور من اغتيالات الشيوخ ووجهاء الشعائر، كاغتيال شيوخ من عشيرتي البكارة والعكيدات، وسابقًا اغتيال شيخ عشيرة العفادلة في مدينة الرقة، وقال إن الهدف من هذه الأفعال كان زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وبث الفتنة بين العشائر العربية ومكونات المنطقة والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

وأكد أن العشائر العربية في شمال وشرق سوريا واعية لما يحدث من قبل المأجورين والعملاء الذين يخدمون مصالح دول إقليمية ودولية وأعداء الإدارة الذاتية وشعوب المنطقة.

وحث الشيخ عادل عبد السلام جميع الأسر اللاجئة والشبان الذين يُجندون في صفوف المرتزقة والعملاء بالعودة إلى حضن الوطن، والعيش بكرامة على أرضهم، وأن يكونوا فاعلين في الدفاع عن أرضهم وخدمة شعبهم في هذه المنطقة والوقوف ضد أية أعمال شغب وتخريب في المنطقة.

(ج)

ANHA