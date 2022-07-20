الناطق باسم قوات حرس الخابور: على شعبنا الآشوري أن يقاوم من أجل البقاء

حذرت قيادة قوات سوريا الديمقراطية الجمعة الفائت، خلال مؤتمر صحفي، الجيش التركي من أنه سيواجه قوات جميع السوريين في حال إقدامه على محاولة احتلال مناطق سورية جديدة، وأكدت القوات أنها مستعدة وعلى جاهزية تامة للتصدي والدفاع.

في السياق ذاته، أشار الناطق باسم قوات حرس الخابور، نبيل وردة أن تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على الأراضي السورية وعموم الشعب السوري ومنه المكون الآشوري، قائمة منذ نشوء مرتزقة داعش، وهدفها تهجير السوريين من أرضهم، وقال "منذ عام 2015، يهدد الاحتلال التركي وجود الشعب الآشوري، ويهدف إلى إنهائه من خلال هجماتها على المناطق الآشورية بأساليب وأدوات مختلفة".

وأوضح أن قوات حرس الخابور الآشوري على جاهزية تامة لصد أي هجمات على شمال وشرق سوريا "سنقف في وجه الهجمات بشتى الوسائل، ونؤكد أن جاهزيتنا في هذه المرحلة عكس ما كانت عليه سابقاً، وسنبقى جنباً إلى جنب مع جميع القوات المدافعة عن المنطقة، ولن نسمح لأحد بتهجير شعبنا مجدداً".

وأكد وردة أن شعب المنطقة وجميع القوات المنضوية تحت راية قوات سوريا الديمقراطية، معنيون بالدفاع عنها "واجبنا الرد؛ كوننا مدافعين عن أرضنا في وجه الغزاة الذين يحاولون احتلالها، لذلك يقع على عاتق جميع المكونات الدفاع عن المنطقة، ويجب على جميع القوات أن ترى نفسها مسؤولة عن الدفاع تحت راية قسد".

ولفت وردة إلى تحركات قوات مجلس حرس الخابور إلى جانب الوقوف في الخنادق في سياق الاستعداد للتصدي للهجمات في هذه المرحلة الحساسة، بالقول "لدينا جولات بين شعبنا الآشوري الموجود في المنطقة، لاطلاعه على الأوضاع الأخيرة وتوعيته، ودائماً نشدد على البقاء والمقاومة؛ كون هذه المرحلة هي الفرضة الأخيرة للشعب الآشوري في بقائه على هذه الأرض.

وإذا لم نستطع الصمود في وجه الاحتلال ومرتزقته، فالشعب الآشوري يتجه إلى الفناء في المنطقة، لذلك يجب على شعبنا الآشوري أن يضحي من أجل بقائه على هذه الأرض".

ووجّه الناطق باسم قوات حرس الخابور، نبيل وردة، رسالة لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته، قائلاً: "سنجعل من تل تمر مقبرة للاحتلال ومرتزقته".

(أم)

ANHA