الناطق باسم قوات حرس الخابور الآشورية: سنقاوم جميع الهجمات حتى الرمق الأخير

تحدث لوكالتنا الناطق باسم قوات حرس الخابور، نبيل وردة، لوكالتنا عن الهجمات المستمرة لجيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا والتي تصاعدت وتيرتها في ليل 19- 20 تشرين الثاني الجاري.

وقال نبيل وردة: "في ساعات متأخرة من مساء 19 تشرين الثاني الجاري، بدأ الاحتلال التركي بشن هجماته بالطائرات الحربية والمسيّرات على مناطق شمال وشرق سوريا وعموم المناطق الواقعة على خطوط التماس، في محاولة منه تهجير سكان المنطقة وارتكاب المجازر بحقهم".

ولفت بقوله "لجأ الاحتلال إلى استهداف مصادر الطاقة والمنشآت الحيوية والعامة، واستهداف اقتصاد المنطقة لتجويع شعوبها".

مضيفاً "هجمات الاحتلال التركي استهدفت النقاط المشتركة لقوات قسد والتحالف الدولي أيضاً في قاعدتهم بمدينة الحسكة، وتكررت تلك الهجمات ليستهدف الاحتلال القاعدة الروسية في ناحية تل تمر، لكن اللافت للنظر بأن القوات الروسية انسحبت من قاعدتها قبيل الاستهداف وعادت بعدها، وفي إطار الهجمات لم تسلم قوات حكومة دمشق أيضاً وتعرضت للاستهداف المباشر".

وفي 23 تشرين الثاني الجاري أخلت القوات الروسية قاعدتها الواقعة بحي الحمرة شمال ناحية تل تمر، قبيل استهداف جيش الاحتلال التركي للنقطة المشتركة بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية في تل تمر، لتعود مرة أخرى بعد القصف. وتسبب هذا القصف باستشهاد مقاتلين اثنين وإصابة 3 آخرين.

وأوضح الناطق باسم قوات حرس الخابور الآشوري، نبيل وردة، في سياق حديثه أن "الاحتلال التركي يحاول إفراغ مناطق شمال وشرق سوريا من جميع مكوناتها وتهجيرهم وتوسيع رقعة احتلاله لتغيير ديمغرافية المنطقة، كما أن هذه الهجمات تعتبر استكمالاً للمجازر المرتكبة بحقنا في عام 1915" على يد العثمانيين.

ودعا وردة شعوب شمال وشرق سوريا بجميع مكوناتها إلى الاتحاد لردع الهجمات، قائلاً: "على مكونات شمال وشرق سوريا أن تتحد يداً بيد لمواجهة جميع التحديات والهجمات التي تطال على مناطقنا وعدم السماح للاحتلال بالوصول لأهدافه الاحتلالية، وردع جميع الهجمات التي لا تميز بين أي مكون كان".

مؤكداً جاهزية قواتهم، وقال: "سنقاوم في وجه جميع الهجمات التي تستهدف المنطقة حتى الرمق الأخير"، مطالباً القوى الفاعلة في سوريا بالالتزام بواجباتهم تجاه الشعوب التي ضحت في سبيل حماية العالم من خطر داعش.

(م ح)

ANHA