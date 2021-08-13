الناطق باسم قسد يدعو القوات الروسية القيام بواجباتها حيال استمرار القصف التركي على ريف تل تمر

تشهد قرى ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة منذ صباح اليوم الجمعة قصفاً مكثفاً من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته ما تسبب بحالة من النزوح لدى أهالي القرى المستهدفة، في سيناريو بات شبه مستمر في ظل صمت القوات الروسية التي تعتبر قوات ضامنة لوقف إطلاق النار.

المتحدث الرسمي باسم قوات سورية الديمقراطية آرام حنا علق على خروقات الاحتلال التركي وقصفها المستمر على قرى ناحية تل تمر وسط صمت القوات الروسية، عبر نشر تعليق على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك قائلاً" منذ الصباح تقوم قوات الاحتلال باستهداف محيط ناحية تل تمر وخاصة على المحور الشمالي باتجاه الدردارة - مجيبرة - شيخ علي وغيرها، كما عمدت قوات الاحتلال الى استخدام الاسلحة الثقيلة و المدافع باستهدافها للمواقع التي ذكرناها مسبقاً مما أسفر عن تضرر منازل المدنيين و الأراضي الزراعية المحيطة".

وأردف آرام: " في اطار الدفاع المشروع، المنصوص ضمن كل التشريعات و المواثيق الدولية، اتخذت قواتنا من خلال مجلس تل تمر العسكري والمجلس العسكري السرياني كل الاجراءات الدفاعية اللازمة التي تضمن أمان وسلامة المدنيين ونقل كل من نزح من قريته الى مواقع أكثر أماناً".

ونوه آرام أن: " قواتنا ردت على مصادر إطلاق النار فوراً وألحقت خسائر بصفوف المرتزقة، لطالما أكدنا بأننا لن نتردد باستعمال حقنا بالدفاع عن أنفسنا ضد كل من تسول له نفسه ويهاجم قرانا وشعبنا و مقدساتنا".

وختم آرام حنا تعليقه على موقف القوات الروسية حيال الهجمات التركية بالقول: "في أكثر من مناسبة و مؤخراً في الاجتماع السنوي للمجالس العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية أكدنا ولا نزال على ضرورة زيادة جهود القوات المسلحة الروسية في اطار ضبط مناطق التماس والحفاظ على وقف اطلاق النار ووقف الانتهاكات التي تطال شعبنا في مسكنه الأمن".

يذكر أن كل من قرى الدردارة بريف تل تمر، وقريتي ربيعان وتل الورد بريف زركان تتعرض منذ صباح اليوم بشكل شبه مستمر لقصف مدفعي وصاروخي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، والتي تسببت في نزوح الأهالي منها.

(د أل)

ANHA