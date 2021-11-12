الناطق باسم قبيلة الشرابين: إذا هاجمت تركيا سنكون شركاء قسد في خنادق الشرف

هدد زعيم حزب العدالة والتنمية، أردوغان، شمال وشرق سوريا بغية احتلالها، الأمر الذي أثار موجة غضب ورفضاً عارماً في الأوساط الشعبية التي أكدت عزمها على مواجهة الاحتلال التركي ومرتزقته، في حال شنهم لأي هجوم على المنطقة.

وأجرت وكالتنا لقاء مع الناطق باسم قبيلة الشرابين وعشائرها في سوريا والعراق، محمد عارف الحمدون، حول موقفهم من التهديدات التركية.

"الدار لها أهلها"، هكذا رد محمد عارف الحمدون على تصريحات أردوغان الأخيرة، التي يهدد فيها شمال وشرق سوريا، وتابع: "أردوغان يحمل فكراً متطرفاً إخوانياً داعشياً، ولا نعير أي أهمية ووزن لتصريحاته، نحن نقرر مصيرنا وليس أردوغان، وسنجابه التهديدات التركية بتعزيز لحمتنا الوطنية وتوفير السلم الأمني للمجتمع، فتركيا ستهدد؛ لأنها دولة تحتل المنطقة بأجندة خارجية، واحتلت مناطق من سوريا بمساعدة مرتزقة يحملون أفكار متطرفة".

وأضاف إن أردوغان قرر الانتقام بعملية عسكرية دامية ضد الشعب بكل مكوناته في شمال وشرق سوريا بعد هزيمة مرتزقة داعش، ويقوم بشكل مستمر باستهداف الأهالي بهدف ترسيخ سياساته الرامية إلى إنشاء منطقة آمنة عنوانها الإبادة بحق مكونات الشعب السوري.

سنسترد أرضنا المحتلة

ووصف الحمدون المرتزقة السوريين الذين يحاربون إلى جانب جيش الاحتلال التركي بـ "نفايات المجتمع"، وقال: "عودوا إلى أهلكم، فأردوغان يحمل ثقافة دموية. لنا حق عند أردوغان، وهي أراضينا المحتلة وسنستردها، لن نقبل بعد الآن أن يحتل شبراً واحداً من أراضينا".

تاريخهم حافل بالقتل وسفك الدماء

وسلط محمد عارف الحمدون الضوء على جرائم العثمانيين بحق شعوب المنطقة، وبيّن: "تركيا العثمانية لها تاريخ حافل بالقتل وسفك الدماء، وأيديهم ملطخة بدماء الأبرياء أثناء احتلالهم للمناطق العربية لمدة 400 عام، وفي عام 1915، ارتكبوا مجازر بحق الأرمن، وتاريخهم شاهد على الجرائم التي ارتكبوها".

أردوغان الأب الروحي لداعش وليس للمسلمين

وعن السياسات التي ينتهجها أردوغان أشار الحمدون إلى "أن أردوغان يستخدم الدين ويستغله لفرض نفسه، ويتباكى على الشعب السوري ليبيّن نفسه الأب الروحي للمسلمين، لكنه الأب الروحي لداعش وليس للمسلمين".

وأكد الناطق باسم قبيلة الشرابين وعشائرها في سوريا والعراق جهوزيتهم للدفاع عن المنطقة، وقال: "العشائر العربية دائماً مستعدة للدفاع عن الأرض والنفس، نحن أصحاب هذه الأرض، وصاحب الدار مسؤول ومعني بأمنها وأمانها". وتابع: "نحن شركاء لقوات سوريا الديمقراطية في الشهداء والأرض والعرض وسنكون شركاءهم في خنادق الشرف".

وحول المطلوب من روسيا "الضامنة"، قال: " هم يشرعون الاحتلال، نقول لهم أوقفوا المجازر التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق أهلنا، ما دام أنتم ضامنون".

سننفيهم أن هاجموا المنطقة

وخاطب الحمدون المرتزقة السوريين، قائلاً: "إذا أتيتم للدفاع عن أرضكم فسنرحب بكم، أما إذا أتيتم بأجندات تركية وخارجية وبفكر متطرف ولنشر الطائفية، سننفيكم إن هاجمتم المنطقة، فأردوغان قام بتشريد أهلنا وفوق كل هذا هو من يقوم بتهديدنا، وسنعيد أراضينا المحتلة إلى أهلها وسنأخذها بالقوة".

(آ)

ANHA