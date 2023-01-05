الناطق باسم مجلس الأعيان في منبج: نقف مع الإدارة الذاتية وقسـد ضد دولة الاحتلال التركي

مع استمرار الهجمات الوحشية لدولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وانشغال قوات سوريا الديمقراطية بالتصدي لهذه الهجمات، استغل مرتزقة داعش هذه الأوضاع في محاولة لتحريك خلاياهم سعياً لزعزعة الأمن والاستقرار وخلق حالة من الفوضى في المنطقة.

بالمقابل، أطلقت قوات سوريا الديمقراطية عملية "صاعقة الجزيرة" في الـ 29 من كانون الأول الفائت لماحقة خلايا مرتزقة داعش.

ولفت الناطق باسم مجلس الأعيان في مدينة منبج وريفها محمد صادق العصيدي إلى وقوف الدولة التركية المحتلة وراء تصاعد نشاط مرتزقة داعش في المنطقة، وقال " نستذكر كافة شهدائنا الأبطال الذين طالتهم أيادي الغدر، بهجوم خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش الإرهابي" على مركز قوى الأمن الداخلي في حي الدرعية بمدينة الرقة بتاريخ 26/كانون الأول، وكذلك على سجن لتوقيف معتقلي التنظيم الإرهابي. إن هذا الهجوم تقف وراءه دولة الاحتلال التركي".

’ تركيا تهدف إلى إبادة شعوب المنطقة‘

وأكد العصيدي أن الدولة التركية الفاشية تستهدف جميع المكونات الدينية والقومية في شمال وشرق سوريا "هدفها إبادة الشعوب".

وأشاد العصيدي بموقف شعب شمال وشرق سوريا في مواجهة دولة الاحتلال التركي "نحن شعوب المنطقة في شمال شرق سوريا، جميعنا متسلحون بالوعي لصد كافة مخططات الدولة التركية وشركائها في المنطقة".

وأضاف العصيدي: "سنبقى مقاومين ونقف صفاً واحداً مع الإدارة الذاتية ومع قواتنا قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، للتصدي لكافة مخططات الدولة التركية ضد المنطقة، فجميع مكونات المنطقة يربطنا العيش المشترك منذ مئات السنين، لذلك ستفشل كافة المخططات الاستعمارية للدولة التركية ".

(د)

ANHA