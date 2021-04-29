الناطق باسم KCK: تركيا استخدمت الأسلحة الكيمياوية 3 مرات خلال 3 أيام في جنوب كردستان

جاء ذلك خلال حديث أجرته صحفية "مورنينغ ستار" البريطانية مع الناطق باسم لجنة العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الكردستاني زاغروس هيوا حول الهجمات التركية على أراضي كردستان.

وقال زغروس هيوا إن الجيش التركي استخدم الأسلحة الكيمياوية لثلاث مرات متتالية خلال الأيام الثلاثة الفائتة، وذلك في مناطق آميدية ومام رش وآفا شين في إقليم جنوب كردستان.

وبحسب هيوا، فإن قصف الجيش التركي أسفر أيضًا عن انقطاع التيار الكهربائي عن 67 قرية في منطقة آميدية، بالإضافة إلى تضرر الغابات.

يذكر أن جيش الاحتلال التركي يشن منذ الـ 23 من شهر نيسان عام الجاري هجومًا عسكريًّا على مناطق آفا شين ومتينا وزاب في مناطق الدفاع المشروع. فيما تشهد المنطقة اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الكريلا وقوات الجيش التركي.

(ك)