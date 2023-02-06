الناطق باسم حزب سوريا المستقبل: على حكومة دمشق ألا تنسى ما فعلته تركيا بسوريا والسوريين

بعد فترة من الفتور في مسار التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق، عاد الموضوع إلى الواجهة مجدداً مع تصريحات أطلقتها روسيا ودولة الاحتلال التركي عن ضرورة إشراك إيران في هذا المسار.

وفي هذا السياق، حذر الناطق باسم حزب سوريا المستقبل، موفق الأحمد حكومة دمشق من التطبيع مع دولة الاحتلال التركي.

وأعاد الأحمد إلى الأذهان التاريخ الإجرامي التركي في سوريا، وقال "على حكومة دمشق، ألا تنسى ما فعلته دولة الاحتلال التركي بسوريا والسوريين، وألا تُهّرول هرولة باتجاه المحتل التركي".

وتابع الأحمد: " النظام التركي في سوريا منذ عام 2012، كان سبباً للخراب والدمار الذي حدث في سوريا، وساعد في تدمير البنية التحتية، وساهم في سرقة المعامل وخيرات سوريا عامة، بالإضافة إلى دعمه لإرهاب داعش الذي ما يزال يشكل خطراً على العالم برمته".

(خ)

ANHA