الناطق باسم عشيرة الخواتنه يطالب المجتمع الدولي بإقامة محكمة دولية لمقاضاة مرتزقة داعش

هذا وارتكب مرتزقة داعش أبشع الجرائم بحق شعوب المنطقة من "الذبح والقتل والتهجير وتدمير المدن والبنى التحتية في المنطقة"، قبل قضاء قوات سوريا الديمقراطية على فلولهم في الباغوز آخر معاقلهم، واعتقال الآلاف منهم.

وتتكرر مطالب أهالي مناطق شمال سوريا الذين تضرروا أكثر من غيرهم جراء ظهور داعش، بضرورة إقامة محكمة دولية لمعتقلي داعش في المنطقة، لينالوا جزاءهم على ما اقترفوه من جرائم وانتهاكات.

وعلى الرغم من المطالبات الشعبية الرسمية بالإسراع في إقامة محكمة دولية، إلا أن المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والتحالف الدولي لمحاربة داعش، يستمر بتجاهل اتخاذ موقف واضح في هذا الصدد.

'تهديدات خلايا داعش'

وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم عشيرة الخواتنه في ناحية الهول، محمود خلف الصباح، إن شعوب المنطقة لا تزال تعاني بشكل كبير من مرتزقة داعش، وأفاد: "مرتزقة داعش دمروا منازلنا وقتلوا أبناءنا ومستقبلنا، لكن ومع قضاء قوات سوريا الديمقراطية على فلولهم لا نزال نتلقى التهديدات بشكل يومي من الخلايا النائمة لمرتزقة داعش".

مؤكدًا أن هدف هؤلاء "هو تخريب المنطقة وزعزعة أمنها واستقرارها وقتل شعوبها، والقضاء على المشروع الديمقراطي وأخوة الشعوب".

خطورة

وأوضح أن "بقاء مرتزقة داعش معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، يشكل خطورة كبيرة على المنطقة"، مستشهدًا في ذلك بحالات الاغتيال والقتل التي "نشهدها يوميًّا في المخيمات كمخيم الهول".

وطالب الناطق الرسمي باسم عشيرة الخواتنه في ناحية الهول، محمود خلف الصباح، في ختام حديثه، الدول المعنية بضرورة الإسراع في إقامة محكمة دولية في المنطقة لمحاكمة الدواعش.

(س ر)

ANHA