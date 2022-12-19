الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: نرفض اعتداءات تركيا وإيران

تستمر دولة الاحتلال التركي بشن هجمات واسعة على مناطق جنوب كردستان والعراق منذ منتصف نيسان من العام الجاري، وارتكبت آلاف الاعتداءات والانتهاكات بحق السيادة العراقية؛ فضلاً عن استخدامها للأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي ومقاتلات الكريلا.

واستهدفت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي بتاريخ الثاني من الشهر الجاري، مجموعة من المواطنين في قرية كلالا التابعة لقضاء ماوات في محافظة السليمانية؛ ما أدى إلى استشهاد آخر وإصابة 5 مواطنين.

وعن هجمات الدولة التركية المحتلة وهجمات مرتزقة داعش على الأراضي العراقية، تحدث الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في لقاء خاص مع وكالة روج نيوز، وتطرق في البداية إلى هجمات الدولة التركية والإيرانية على السيادة العراقية، وقال "بالطبع، نحن لا نقبل بأي اعتداءات وانتهاكات من قبل تركيا وإيران على السيادة العراقية".

وعن تأمين الحدود العراقية مع دولة الاحتلال التركي وإيران ولمنع الانتهاكات والاعتداءات على السيادة العراقية، أضاف: "للحفاظ على السيادة وتأمين الحدود وفي اجتماع المجلس الوزاري، وجه وأمر رئيس الوزراء، وزارة الداخلية وقيادة قوات الحدود على مسك الخط الصفري مع تركيا وإيران على الفور، وقيادة الشرطة الاتحادية أخذت كل الإجراءات اللازمة ووجهت بتعزيز الحدود ومسك المخافر الحدودية".

وتابع: "أعتقد أن الوضع حالياً يختلف عما سبق وهناك أيضاً جهود دبلوماسية من قبل وزراء الخارجية والدبلوماسية العراقية بخصوص متابعة كل ما يجري فيما بيننا وبين دول الجوار؛ لمنع الانتهاكات".

(م ش)