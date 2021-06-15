الناطق باسم المجلس العسكري السرياني: مجازر السيفو مستمرة بحق شعبنا على يد حفيدة العثمانية

يصادف اليوم 15 حزيران الذكرى السنوية الـ 106 لمجازر السيفو التي ارتكبتها الدولة العثمانية بحق السريان الآشوريين، فيما أقدمت حفيدتها الدولة التركية عام 2019 بعد الهجمات الاحتلالية على سري كانيه على شن هجمات على القرى السريانية والآشورية في ريف تل تمر وهجرت أهاليها من قراهم ونهبت ودمرت عدة قرى آشورية.

وعليه سارع المجلس العسكري السرياني المنضوي تحت راية قوات سوريا الديمقراطية إلى الدفاع عن المنطقة وصد هجمات تركيا ومرتزقتها التي لاتزال مستمرة على المنطقة.

وبهذا الصدد أجرت وكالتنا لقاءً مع الناطق الرسمي للمجلس العسكري السرياني آرام حنا، الذي أكد في بداية حديثه أن تركيا حفيدة العثمانية لاتزال تواصل سياسات جدتها في ارتكاب المجازر والإبادات والتهجير بحق السريان وعموم شعوب شمال شرق سوريا.

وقال حنا: " بعد الهجمات الاحتلالية التركية على مناطق شمال وشرق سوريا والتي احتلوا خلالها مدينتي سري كانيه/رأس العين، وكري سبي/ تل أبيض وصولاً إلى مشارف ناحية تل تمر، كنا قد حذرنا حينها التحالف الدولي من خطورة تركيا ومرتزقتها على شعوب المنطقة عامة والسرياني والآشوري بشكل خاص، باعتبار أن لتركيا حفيدة العثمانية تاريخاً طويلاً في المجازر والإبادات بحق شعوبنا".

وأضاف: "وشهدنا مؤخراً حالات التجاوزات التي تصاعدت ضد شعبنا في المناطق المحتلة وعلى وجه الخصوص القرى السريانية التابعة لتل تمر وصولاً إلى مدينة سري كانيه من حالات قتل ونهب واغتيالات وتدمير منازل المدنيين والكنائس، ولكن رغم ذلك بقي المجتمع الدولي صامتاً حيال تلك الجرائم مثلما صمتوا منذ 106 أعوام وحتى الآن عن مجازر السيفو".

وأكد حنا في سياق حديثه بأن وجود الاحتلال التركي ومرتزقته في مدينة سري كانيه هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية، لأنهم يمارسون الانتهاكات والجرائم بشكل ممنهج بحق شعوب المنطقة عبر التغيير الديمغرافي والتهجير، وقال: "وإننا نطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته عن الجرائم العثمانية وحفيدتها التركية والعمل على إنهاء احتلالها لسوريا ومحاسبتها مع مرتزقتها على ما ارتكبوه من جرائم ومجازر".

(ل)

ANHA