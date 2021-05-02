الناطق باسم أعيان منبج: تركيا تعطش السوريين لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية

وتواصل دولة الاحتلال التركي منذ 27 كانون الثاني/ يناير من العام الجاري خفض منسوب مياه نهر الفرات المتدفق إلى الأراضي السورية، ليبلغ 200 متر مكعب في الثانية عوضًا عن 500 متر مكعب جرى الاتفاق عليه بين الحكومة السورية والتركية عام 1987.

وأدى انخفاض المياه إلى انخفاض ساعات إمداد المنطقة بالكهرباء، وإلحاق أضرار كبيرة بالقطاع الزراعي، كما يهدد التلوث مياه النهر الذي تعتمد عليه مدن سورية عدة في تأمين مياه الشرب.

وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم أعيان مدينة منبج، محمد صادق العصيدي، خلال لقاء مع وكالتنا إنه "عندما يختلف أبناء المنزل الواحد، جيران السوء في الحي يستغلون ذلك، فسوريا غير موحدة ما دعا الدولة التركية جارة السوء إلى استغلال هذا الموضوع".

ونوّه محمد صادق العصيدي إلى أن الدولة التركية قامت بكافة أنواع الإجرام بحق الشعب السوري، وعندما فشلت عسكريًّا في تدخلها بسوريا قامت بتعطيش الشعب السوري، لافتًا أن تركيا "تدعي الإسلام بينما الإسلام لا يقوم بهذه الأفعال إنما يدعو للرحمة والسلام".

ويرى العصيدي أن "النظام التركي نظام مجرم مسرف بإجرامه"، مؤكدًا أن "الشعب السوري لو كان موحدًا لما تجرأ أردوغان وحكومته على استغلال هذا الوضع في مخططاتها الإجرامية في سوريا".

وأوضح أن الدولة التركية بخفض منسوب مياه الفرات "تريد قتل وتعطيش الشعب السوري لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية في سوريا"، مشيرًا أن شح المياه سيؤدي إلى أمراض خطيرة تصيب الشعب السوري.

واختتم الناطق الرسمي باسم أعيان مدينة منبج، محمد صادق العصيدي، حديثه قائلًا: "نحن أبناء العشائر نقف صفًّا واحدًا مع قوات سوريا الديمقراطية وندعو إلى وحدة الصف والشعب السوري، ونناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التدخل السريع لحل مشكلة المياه لأن مشكلة عطش شديدة ستحل على البلاد".

(أ ق/ج)

ANHA