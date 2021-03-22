المونيتور: زيارة لافروف إلى الخليج تهدف إلى تحدي النفوذ الأمريكي

وتسعى موسكو إلى تذكير الممالك العربية الرئيسة باستعدادها لملء "الفراغ" المحتمل الذي قد ينشأ في حال ركود علاقاتها مع واشنطن، سواء في المجال الأمني ​​أو العسكري أو التقني أو العسكري أو السياسي، بحسب مقال لموقع المونيتور الأمريكي.

ومن ناحية أخرى، أظهرت موسكو - خاصة للسعودية والإمارات - تمسكها بمسار مراعاة مصالحهما في المنطقة والتركيز على تعزيز البرامج الاقتصادية المشتركة.

كما أوضحت روسيا أن أساس شراكتها مع أنقرة، المنافس الإقليمي الرئيس لأبو ظبي والرياض، ليس المصالح الجيوسياسية المشتركة، ولكن قبل كل شيء المنفعة المتبادلة.

وسيستمر هذا التفاعل طالما يمكن للأطراف الحصول على أرباح منه، وبالتالي، ستنظر روسيا أيضًا في أي شكل من أشكال تعزيز العلاقات مع الإمارات والسعودية، والتي يمكن أن تنافس المشاريع الروسية التركية في الأهمية.

وربما هذا هو السبب في أن زيارة لافروف إلى المملكة العربية السعودية تزامنت مع البث التلفزيوني (بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان) لافتتاح محطة أكويو للطاقة النووية في 10 آذار/ مارس، التي بناها متخصصون روس في تركيا.

وتُقدم روسيا لدول الخليج فرصة لتطوير طاقتها النووية بمساعدة الاحتكار الروسي روساتوم، كما فعلت أنقرة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت موسكو، التي سلمت أنظمة صواريخها المضادة للطائرات من طراز S-400 إلى تركيا، مرارًا للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أنهما إذا كانا مهتمين، فإنها مستعدة لبيع هذه الأنظمة لهما.

وفي الوقت نفسه، زيارة لافروف إلى المملكة العربية السعودية كانت عمومًا بدون حوادث وكانت إلى حد كبير مسألة "بروتوكول"، يمكن اعتبار زيارة وزير الخارجية الروسي إلى أبو ظبي حدثًا تاريخيًّا، ويتعلق في المقام الأول بـ المسار السوري للسياسة الخارجية الروسية.

خصوصًا أنه بعد المحادثات مع لافروف، قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إنه يدعو إلى العودة التدريجية للحكومة السورية إلى جامعة الدول العربية. لكنه أشار إلى أن هذا سيتطلب أيضًا جهودًا من الجانب السوري ومن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والأهم من ذلك أن وزير خارجية الإمارات اختلف مع النهج الأمريكي تجاه دمشق، ووصف قانون قيصر والعقوبات المفروضة على دمشق بأنها "عقبة كبيرة" أمام التنسيق والتعاون مع سوريا، وهو ما تود الإمارات تطويره، حيث أعادت الإمارات بالفعل العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

وأكدت مثل هذه التصريحات من الإمارات أهمية أبوظبي كشريك رئيسي لموسكو في الشرق الأوسط، وربما ينبغي أن نتوقع المزيد من الخطوات من قبل روسيا والإمارات للتغلب على العقوبات المفروضة على سوريا أو تجاوزها، حيث ترغب روسيا في جذب التمويل الإماراتي لاستعادة الاقتصاد السوري المدمر والبنية التحتية للبلاد.

وبحسب الموقع، فإن "لأبو ظبي علاقات وثيقة إلى حد ما مع قوات سوريا الديمقراطية، كما تفعل روسيا، التي تعمل كوسيط في المفاوضات بين الكرد وحكومة دمشق. ناهيك عن أن القوات الروسية والحكومية (إلى جانب القوات الأمريكية) تتمركز أيضًا في مناطق تحت رعاية قوات سوريا الديمقراطية على أساس مذكرة سوتشي"، وهذا يخلق فرصة لإنشاء "مناطق رمادية" في هذه المناطق، حيث يمكن للشركات الإماراتية العمل دون الخضوع لقانون قيصر، ويمكن أيضًا استخدام أموالها وخدماتها في دمشق.

ويمكن أن تكون "المنطقة" الأخرى في جنوب سوريا، حيث لا تزال قوات "المعارضة المتصالحة" تعمل هناك، وجزء منها أصبح ضمن الفيلق الخامس الموالي لروسيا، كما أن العديد من مقاتلي المعارضة من هذه المناطق لديهم روابط مع الإمارات العربية المتحدة، التي دعمتهم خلال الصراع وساعدت في التوصل إلى اتفاقات مصالحة مع الجيش الروسي وحكومة دمشق.

ولذلك، فإن إنشاء منطقة خاصة في جنوب سوريا، يمكن من خلالها طرد التشكيلات الموالية لإيران، ويبقى الدور الرئيس فيها للمعارضة المتصالحة، سيكون في مصلحة أمن إسرائيل أيضًا، وبالتالي لن يكون هناك أي داعٍ لإثارة معارضة الولايات المتحدة بشأن توظيف استثمارات إماراتية هناك، بحسب الموقع.

وبشكل عام، أكدت زيارة لافروف للإمارات أن لدى البلدين تقييمات مماثلة للوضع في الشرق الأوسط، وبعيدًا عن سوريا، فإن مواقف موسكو وأبو ظبي قريبة أيضًا من الحالة الليبية، وتنظر روسيا أيضًا إلى الإمارات كعنصر مهم في مكافحة الإسلام المتطرف والإرهاب في المنطقة. ولذلك، فإن توسيع الوجود العسكري للقوات المسلحة الإماراتية وإنشاء شبكة من القواعد العسكرية الإماراتية في دول المنطقة يُنظر إليه بإيجابية من الجانب الروسي.

وفي الوقت نفسه، تستحق نتائج محادثات لافروف في قطر أيضًا اهتمامًا وثيقًا، وهنا، أظهرت الدبلوماسية الروسية قدرتها على "الجلوس على عدة كراسي" وبعد التصريحات المفاجئة للإمارات بشأن سوريا، وجدت شيئًا لتقدمه للمنافسين الرئيسين للإمارات على النفوذ في المنطقة، وهما قطر وتركيا.

وعلى الرغم من أن "الترويكا" السورية لموسكو - أنقرة - الدوحة سوف تعمل فقط على مستوى رؤساء وكالات الشؤون الخارجية، وليس رؤساء دول كما يحدث مع مسار أستانا، ولا يزال هناك مساحة واسعة هنا لملء هذا التفاعل بمحتوى عملي.

وبحسب لافروف، فإن المشاورات الثلاثية بين روسيا وقطر وتركيا بشأن تسوية سورية لا تحل محل العمل في صيغة أستانا، بل تكملها.

ولذلك فإن إنشاء مثل هذا الشكل هو أيضًا إشارة معينة لطهران، التي أصبحت مشاركتها في " ترويكا أستانا" إجراءً شكليًا فارغًا.

كما تم خلال زيارة لافروف للدوحة الاهتمام بتطوير العلاقات الاقتصادية القطرية الروسية، فقطر مستثمر مهم في الاقتصاد الروسي. من المهم بالنسبة لروسيا أن يتم توجيه استثمارات الصندوق السيادي القطري ليس فقط إلى قطاع إنتاج النفط، ولكن أيضًا إلى النقل والخدمات اللوجستية والزراعة وسلاسل البيع بالتجزئة، فموسكو مهتمة ببناء مثل هذا التعاون.

ومع ذلك، لا تزال الأجندة السورية سائدة في اجتماعات المسؤولين الروس مع ممثلي ممالك الخليج، بدون "القضية السورية" ذات المصالح المشتركة، لن يكون هناك الكثير من القواسم المشتركة بين موسكو وعواصم الخليج. لذلك تحتاج الدبلوماسية الروسية إلى مواصلة جهودها لتحرير أجندتها الخاصة بالشرق الأوسط في نهاية المطاف من "قيود" الحملة السورية. وإلا فإن أهمية روسيا كلاعب إقليمي ستتراجع، وعلاوة على ذلك، في ظل هذه الظروف، لا يمكن أن يكون هناك مجال لمحاولة التنافس مع الولايات المتحدة على النفوذ في المنطقة.

(م ش)