المونيتور: صراع طاحن على إفريقيا بين فرنسا والدول العربية من جهة وتركيا من جهة أخرى

وبالعودة إلى خطة العمل التي تم تبنيها في عام 1998، اكتسب انفتاح تركيا على إفريقيا زخمًا عام 2005، والتي أعلنتها أنقرة "عام إفريقيا".

وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، تحول هذا التواصل، الذي تميز بالدبلوماسية النشطة والمساعدات الإنسانية، إلى مشروع شغوف للرئيس رجب طيب أردوغان بعد أن ارتفعت طموحاته الإقليمية خلال الربيع العربي.

وأصبحت إفريقيا أرضًا جديدة جذابة لسعي أنقرة إلى التأثير، والذي قوبل بشكوك في الشرق الأوسط باعتباره مسعى عثمانيًّا جديدًا.

ومنذ عام 2002، ارتفع عدد السفارات التركية في إفريقيا من 12 إلى 42 وكذلك ارتفع عدد المجالس التعاونية التجارية من ستة إلى 46، في حين زادت عدد الخطوط التركية الجوية في أفريقيا من أربع إلى 60.

وبالاعتماد على هذه الشبكة الواسعة، انتقل أردوغان إلى إضافة أبعاد عسكرية إلى العلاقات الثنائية، وفي زياراته للقارة، لم يكتف بالإعلان عن المنتجات العسكرية التركية، بل سعى أيضًا إلى إقامة تعاون عسكري.

وفي خريف عام 2017، وبعد ست سنوات من زيارة أردوغان للصومال التي مزقتها الحرب، افتتحت تركيا قاعدة عسكرية بقيمة 50 مليون دولار في مقديشو وأنشأت توازنًا جديدًا في القرن الإفريقي.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، وافق السودان على تأجير جزيرة سواكن لتركيا لمدة 99 عامًا، مما أثار القلق من "عودة العثمانيين" إلى البحر الأحمر، وردت مصر حينها على هذا التوسع في السودان بتكثيف نشاطها في مثلث حلايب المتنازع عليه على ساحل البحر الأحمر.

وبالإضافة إلى بناء قاعدة محمد نجيب العسكرية بالقرب من الحدود الليبية التي سهلت العمليات الإماراتية في المنطقة، عززت مصر وجودها العسكري في مثلث حلايب وأرسلت قواتها إلى قاعدة الإمارة في إريتريا، على مقربة من الحدود السودانية، أما بالنسبة لإريتريا، كان إرسال مصر للجنود دفعة مرحب بها ضد خصم مشترك وهو إثيوبيا، التي كانت تحشد قواتها على الحدود الإريترية.

وفي استعراض آخر للقوة في وقت سابق من هذا العام، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قاعدة برنيس العسكرية، الأكبر في منطقة البحر الأحمر، في حفل حضره ولي عهد أبو ظبي ونائب وزير الدفاع السعودي.

وبحسب ما ورد، تسعى مصر أيضًا إلى إنشاء قاعدة عسكرية في جمهورية أرض الصومال أيضًا، مما يزيد من التوترات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الأخير على النيل.

ووسط علاقات تركيا المزدهرة مع الصومال، سعت الإمارات إلى تعزيز نفوذها في جمهورية أرض الصومال وبونتلاند، وكلاهما انفصلتا عن سيطرة مقديشو في التسعينيات.

وفازت شركات إماراتية بمشاريع بملايين الدولارات لتوسيع وتطوير الموانئ في المنطقتين، ودفعت حرب النفوذ في القرن الإفريقي السعودية إلى الحصول على قاعدة في جيبوتي، على خطا الصين وفرنسا والولايات المتحدة.

وكما جاءت الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في عام 2019 بمثابة ضربة لتركيا في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، حيث يسعى السعوديون والإماراتيون إلى استمالة القيادة السودانية الجديدة عبر مالية وصلت إلى 3مليارات دولار.

ومع ذلك، فقد انطلقت طموحات أردوغان في إفريقيا من جديد منذ توقيع اتفاقيتين مهمتين مع حكومة طرابلس في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 والتدخل العسكري التركي اللاحق في ليبيا، وتسعى تركيا إلى وجود جوي وبحري دائم في ليبيا، وهي خطة إذا تحققت ستعزز مشروعها الإفريقي بشكل أكبر.

وأثارت جهود أردوغان لتعزيز العلاقات مع المستعمرات الفرنسية السابقة مثل تشاد والغابون ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال بالفعل التنافس بين تركيا وفرنسا.

وفي القرن الإفريقي، تبرز إثيوبيا كشريك محتمل ثاني لتركيا بعد الصومال وسط نزاع محتدم بين أثيوبيا ومصر والسودان على مياه النيل.

ولقد أدى العداء بين أنقرة والقاهرة منذ الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 إلى نزاع بينهما في ليبيا، ولذلك يبدو من المنطقي أن تحاول تركيا استخدام العلاقات مع إثيوبيا كوسيلة ضغط أخرى ضد مصر.

والتقى مبعوث خاص لرئيس الوزراء الإثيوبي بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة 17 يوليو / تموز، ورأى البعض في الزيارة بادرة تركية لدعم إثيوبيا في خلافها حول المياه مع مصر، بل كانت هناك تكهنات بأن أنقرة قد تقدم رادارًا وصواريخ لحماية سد النهضة.

النيجر، الجارة الجنوبية لليبيا، هي دولة أخرى على رادار تركيا في حرب النفوذ في إفريقيا، وزار جاويش أوغلو النيجر في 21 تموز/ يوليو، ووقع اتفاق تعاون في مجال التدريب العسكري، وأثارت الصفقة تكهنات بأن تركيا تسعى إلى إنشاء قاعدة عسكرية في النيجر، على الرغم من عدم ظهور معلومات موثوقة حتى الآن لتأكيد هذه المزاعم، وبالمثل، فقد دأبت تركيا على البحث عن تشاد لإضافة بُعد عسكري لعلاقاتها مع الجار الثاني لليبيا في الجنوب.

ويشمل تعاون تركيا مع النيجر مجال التعدين، وهو مصدر إزعاج آخر للفرنسيين، الذين يمتلكون حصة 63٪ في تشغيل مناجم اليورانيوم في النيجر.

وفي كانون الثاني/يناير، وقعت تركيا صفقة للتنقيب عن المعادن في ثلاثة حقول بجنوب غرب النيجر، وفي الوقت نفسه تقريبًا، قال أردوغان إن الصومال دعا تركيا إلى التنقيب عن النفط في بحارها، ومن المتوقع أن تعلن الصومال عن الفائزين بأول تراخيص للنفط والغاز أوائل العام المقبل.

(م ش)