المونيتور: مصر تسعى إلى عرقلة النفوذ التركي في تشاد

وأعلنت مصر في 10آذار/ مارس، عزمها على توقيع اتفاقية مع ليبيا وتشاد لإنشاء طريق جديد يربط بين الدول الثلاث، مما يفتح الباب أمام المنتجات التشادية للسوق المصري، بحسب تقرير لموقع المونيتور الأمريكي.

وجاء ذلك في أعقاب زيارة قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى تشاد في 1 مارس/ آذار. وزار الوفد العسكري المصري رفيع المستوى تشاد بهدف تعزيز التعاون بين البلدين وبحث سبل مكافحة التنظيمات الإرهابية في الدولة الواقعة بشمال وسط إفريقيا.

وسعت مصر في السابق إلى مزيد من التقارب مع تشاد في محاولة لدعم العلاقات الثنائية، وفي 5 مارس، قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، إن مصر قدمت لتشاد المساعدة الطبية والدعم للقضاء على جائحة الفيروس التاجي. قدمت مصر العلاج المجاني للمواطنين التشاديين، وأنشأت مستشفيات ميدانية لجراحات العيون وجلبت أخصائيين تشاديين للتدريب في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وفي تقرير بتاريخ 8 مارس، نقلت مصادر صحفية عن مصادر قولها إن رئيس المخابرات العامة المصرية قام بزيارتين إلى تشاد في الشهر الماضي، حيث التقى بالمسؤولين وأكد استعداد مصر لرفع مستوى دعمها العسكري والأمني ​​والفني لتشاد، من خلال تنظيم التدريبات العسكرية وتقديم المنح للجيش.

وبحسب المصادر ذاتها، اتفق كامل مع المسؤولين التشاديين على زيارات رئاسية متبادلة في المستقبل، وأشار إلى أن مصر حولت تركيزها إلى تشاد لأن تقارير المخابرات المصرية أكدت أن تركيا تسعى إلى ترسيخ موطئ قدم لها في البلاد وبقية منطقة الساحل الأفريقي.

وفي الواقع، تستعد تشاد لاستضافة مؤتمر دولي دعا إليه معهد منتدى السياحة العالمي (WTFI) في تركيا، والذي يهدف إلى تعزيز السياحة في البلاد وزيادة الاستثمارات السياحية وعدد السياح الوافدين.

وقعت وزارة السياحة التشادية و ((WTFI اتفاقية في كانون الأول/ ديسمبر 2020، في محاولة لتعزيز السياحة في تشاد.

وصرحت في هذا السياق أستاذة العلوم السياسية في معهد الدراسات والبحوث الأفريقية بجامعة القاهرة هبة البشبيشي، للمونيتور، بأن مصر بدأت في التحرك نحو الدول الأفريقية بعد سنوات من الإهمال.

وفي ظل العديد من الأنظمة السابقة، ظلت إفريقيا مهملة لعقود، لكن نية تركيا في الحصول على موطئ قدم في تشاد كانت دعوة لمصر لليقظة، حيث لتركيا وجود قوي فعلي في تشاد.

وفي 25 حزيران/يونيو 2020، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تركيا تبذل جهودًا "للتسلل إلى عدة دول أفريقية"، بما في ذلك النيجر وتشاد والقرن الأفريقي.

وبحسب هبة البشبيشي، تستغل تركيا الأزمات التي تعصف بتشاد، بما في ذلك الفقر والمجاعة والإرهاب والصراعات الداخلية. وقالت إن تركيا تحاول الحصول على موطئ قدم في تشاد على جميع المستويات - سواء كانت تعليمية أو اقتصادية أو عسكرية - بهدف خلق مناطق نفوذ في إفريقيا وفرض سيطرة كاملة على ليبيا، وتشديد الخناق على مصر.

وفي 5 ايار/ مايو 2020، أعلنت وكالة التعاون والتنسيق التركية (TIKA) عن بناء مدرسة زراعية تطبيقية في تشاد، لدعم التنمية الزراعية في الدولة الأفريقية.

وفي 28 شباط/ فبراير 2019، وقّع أردوغان مع نظيره التشادي أربع اتفاقات، بما في ذلك اتفاقية الإطار العسكري، واتفاقات أخرى تتعلق بالمساعدة النقدية والتعاون في مجال التعليم والتعاون في المجال الثقافي.

وجادلت هبة البشبيشي أن تشاد تمثل الأمن القومي لمصر، حيث إنها دولة لها دور محوري خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على الوضع في كل من السودان وليبيا. وقالت "من خلال تشاد من الممكن خلق حالة من الفوضى في الحدود المصرية وتشكيل تهديد لها".

وأضافت: "تشاد لديها طريق مباشر إلى دارفور بالسودان، وتشاد مرتبطة أيضًا بليبيا عبر طريق صحراوي، حيث يتم تهريب الأسلحة والأفراد، لذلك فإن سيطرة تركيا على تشاد تهدد أمن مصر".

وقالت في هذا السياق أيضًا الكاتبة الأريترية المختصة في شؤون أفريقيا شفاء العفاري للمونيتور" إن نهج مصر تجاه تشاد له أهداف واضحة، وهي حماية الأمن القومي المصري من أي تهديدات، وتشاد هي امتداد للعمق الاستراتيجي لمصر".

وأشارت شفاء العفاري إلى أن هذه خطوة "لقطع الطريق أمام الهيمنة التركية في المنطقة، وظهور القاهرة كمنافس قوي لأنقرة في مجال الدعم اللوجستي العسكري".

وأضافت أنه خلال زيارته الأخيرة لتشاد، ناقش رئيس المخابرات المصرية سبل الدعم العسكري واللوجستي الذي يمكن أن تقدمه القاهرة لتشاد لمكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة.

وفي 27 تموز/يوليو 2020، أفادت الأنباء أن الحكومة التركية وقعت اتفاقية عسكرية مع النيجر وتستعد للإعلان عن اتفاق مماثل مع دول أخرى مجاورة لليبيا، بما في ذلك تشاد، في إطار محاولات تركيا إحكام السيطرة على ليبيا.

وتعتقد شفاء العفاري أن مصر تحاول أيضًا الحصول على موطئ قدم في تشاد لأن القاهرة تريد تعويض خسارتها في ليبيا، بعد أن هزمت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا، حليف مصر القوي خليفة حفتر.

(م ش)