المونيتور: لماذا قبضة روسيا على الجيش السوري أضعف مما يبدو

وكانت وسائل إعلام تديرها الحكومة التركية قد ذكرت منذ فترة، أن الولايات المتحدة قامت بإفشال خطط روسيا لتشكيل ميليشيا كردية عرقية في الحسكة، وأشار التقرير إلى أن الأمريكيين أقنعوا السكان المحليين برفض الانضمام إلى هيكل مؤيد لروسيا وحذرهم من أن "روسيا ستستخدم أعضاء هذا الهيكل كمرتزقة في ليبيا".

في حين رفض بعض الخبراء البارزين التقرير التركي، كانت هناك أيضًا تكهنات بأن الإدارة الكردية ستنسق عملية التوظيف هذه مع الولايات المتحدة من أجل وقف انتشار النفوذ التركي، مهما كانت الحالة، فإن محاولة التجنيد من قبل الجيش الروسي موجودة بالفعل.

يقال إن المرحلة الأولى من الاقتراح الروسي ستتطلب تدريب عدة مئات من الشباب - معظمهم من الكرد - على أيدي مدربين من وحدات حماية الشعب تحت إشراف روسي، في وقت لاحق سيكون عليهم إما الانضمام إلى الوحدات التي تحرس المنشآت العسكرية الروسية في عامودا وتل تمر أو لمرافقة الدوريات العسكرية الروسية، كان الهدف طويل المدى لحملة التجنيد هذه هو توسيع النفوذ الروسي في شمال شرق سوريا وخلق سابقة لتكامل الجماعات الكردية ليس مع قوات سورية الديمقراطية ولكن مع الميليشيات الموالية لروسيا، ومع ذلك ، حتى الآن، لم تسفر المحاولات التي بدأت في أواخر عام 2019 لإنشاء وحدات ميليشيا توفر الأمان للمنشآت العسكرية الروسية في شمال سوريا عن نتائج بعد.

هذا مجرد مثال واحد على كيف كانت التجربة الروسية في تجنيد السوريين وتشكيل أحزمة نفوذ مختلطة.

منذ بداية الحرب السورية ، واجهت روسيا تحديًا مزدوجًا: كان عليها ترقية القوات المسلحة المهنية والممزقة في سورية وفي الوقت نفسه تنظيم العديد من وحدات الميليشيات المحلية التي أنشأها الإيرانيون وحزب الله والتي كانت بمثابة جيش مواز بحكم الواقع.

أدت محاولات روسية بخصوص إدارة الوحدات في البداية إلى تشكيل فيلق الهجوم الرابع - وهو قسم محلي ينفذ عمليات حول الساحل السوري كان من المفترض أن يحد من التأثير الإيراني، ومع ذلك ، فشل الروس في إنشاء حزام نفوذ يعمل بشكل كامل حول قاعدة حميميم، لا يزال أمن المرفق يتم توفيره بشكل رئيسي من خلال منطقة استبعاد خاضعة لإشراف جيد حول محيطه، ونظام من نقاط التفتيش وحواجز الطرق الروسية، تلعب الفرق الموالية للحكومة دورًا لا يذكر في هذا، وفي الوقت نفسه ، يُشتبه في أن هذه الوحدات "جماعات موالية لإيران" حاولت التستر على الهجمات على قاعدة حميميم .

علاوة على ذلك ، فشل الجيش الروسي في إنشاء الفيلق الرابع من الفرقة الثانية والسادسة التي تم تشكيلها حديثًا نتيجة لعدم القدرة على فهم الحقائق المحلية بالكامل: كانت معظم الميليشيات غير مستعدة لفقدان استقلاليتها ، والالتزام بقواعد الجيش السوري وتنظيمها والاندماج فيها، مع منح المسلحين صفة الجنود الرسميين.

تضمنت المرحلة التالية إنشاء فيلق الهجوم الخامس، وهو تشكيل سوري بالكامل ، ودمجه مع فرق شبه عسكرية مختلفة مثل لواء صقور الصحراء، حالياً، يواصل الفيلق الخامس التوسع، في روسيا، ويعدّ هذا الهيكل مثالاً ناجحًا لبناء قوة مسلحة مناسبة للقتال من الصفر ونموذج أولي لجيش سوري جديد ومطور قادر على الاندماج مع كل من الجماعات الموالية للأسد والمتمردين السابقين، كما حدث في جنوب غرب سوريا، في الوقت نفسه، أصبح هذا التكامل ممكناً فقط بعد 2018 نتيجة لاتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة والأردن وإسرائيل، مع مشاركة الإمارات العربية المتحدة سراً.

محاولات التجنيد التي قام بها الروس في منطقة السويداء قبل عام من "المصالحة" بين النظام والمعارضة قوبلت بعدم الثقة من قبل المجتمعات المحلية، على الرغم من أن الدعم المالي للمجندين كان كبيراً للغاية بالمعايير السورية.

علاوة على ذلك، تبين أن الفيلق الرابع والخامس، كونهما في الأساس ميليشيات، ليسا مخلصين تمامًا لروسيا، كما أشار فاتح حسون، زعيم حركة تحرير وطن، في مقابلته مع صحيفة كوميرسانت الروسية، في الواقع أن الفيلق الرابع تسيطر عليه إيران، كما أن حزب الله، التي شاركت في إنشاء الفيلق الخامس، عملت على ما يبدو كمُخدم للمصالح الإيرانية في الفيلق الرابع.

في أوائل عام 2019 ، لم تنجح محاولات إزالة القوات الموالية لإيران من قوات الدفاع الوطني والفرقة الرابعة بقيادة شقيق الرئيس بشار الأسد "ماهر الأسد" من خط الجبهة في إدلب؛ في النهاية، سمح لهذه الهياكل ليس فقط بالحفاظ على مواقعها ، ولكن أيضًا لتصبح جزءًا معترفًا به بالكامل من منطقة الفصل مع مجموعات شيعية أخرى.

خلقت جهود روسيا العديد من المليشيات تحت راية الفيلق التي تحاول إيران بموجبه تفتيت الهياكل المسلحة مع مجموعاتها المتشددة، بينما تقوم روسيا، على العكس من ذلك، بتنظيمها وتوحيدها تحت مركز قيادة واحد.

ولكن هذا التصور خاطئ.

يبدو أن المستشارين العسكريين الروس أخذوا إخفاقات الفيلق الرابع في الاعتبار واستخدموا نظام ترقيم غير قياسي لتسمية الكتائب والأفواج داخل الفيلق الخامس، وتجنب تلميحات الطبيعة المنتظمة للجماعات وانتمائها إلى الجيش السوري، يشار إلى أن تشكيلات مختلفة مثل لواء القدس الفلسطيني السني، والمعروفة باسم لواء القدس، وصائدي الدولة الإسلامية يتم تدريبهم من قبل مستشارين عسكريين روسيين، ويتصرفون تحت قيادة الفيلق الخامس، بينما في نفس الوقت دون أن يتم دمجها رسميًا فيه.

يظهر نظرة متعمقة على الجماعات المسلحة السورية أن روسيا كانت مهتمة بالتشكيلات التي لديها في البداية وضع إشكالي، وضعف التنظيم، وركزت عملها في الغالب عليها مع تجنب مركزيتها، ويشير هذا على وجه الخصوص إلى القوات التي تعمل تحت مظلة النظام، بما في ذلك قوات النمر، التي كانت عبارة عن هيكل استخباراتي تسترشد به القوات الخاصة الروسية، والميليشيات القبلية للشيوخ تركي أبو حمد، وغازي إبراهيم الدير، وسليمان آل سليمان الشواخ.

وفي الوقت نفسه، وكما أشارت كيريل سيمينوف، فإن إيران هي الفاعل الوحيد القادر على توحيد الميليشيات بفاعلية مع هياكل الجيش النظامي وخلق عقبات لمنع "فصل هياكلها الوكيلة عن الجيش الحكومي".

بالنظر إلى كل هذا، ليس من المستغرب أن تظهر التقارير الأخيرة أن الروس مهتمون بإنشاء ميليشيات موالية في شرق حلب كقوات دفاع محلية، علاوة على ذلك ، يقومون بتجنيد السكان المحليين في الغوطة الشرقية والقنيطرة من أجل إرسالهم للخدمة في ليبيا، يشير كل هذا إلى أنه سيكون من المبالغة أن نقول إن نفوذ موسكو على الجيش السوري والنظام الأمني السوري قوي، وأن محاولات استبدال القادة الموالين لإيران بقادة مؤيدين لروسيا ناجحة بالفعل.