المونيتور: إسرائيل تشعر بالقلق من السياسة الروسية الجديدة المحتملة بشأن سوريا

وأفاد تقرير لموقع المونيتور الأميركي بأن ادعاءات العميد البحري الروسي فاديم كوليت أن أنظمة دفاع روسية الصنع اعترضت صواريخ أطلقتها طائرتان مقاتلتان إسرائيليتان من طراز F16، الأسبوع الماضي، باتجاه أهداف بالقرب من مدينة حمص السورية، أثارت الدهشة في إسرائيل.

ووفقاً لتصريحات كوليت لوكالة أنباء تاس، قبل عدة أيام، نجحت الدفاعات الروسية أيضاً في اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية على أهداف في سوريا.

ولم تصدر إسرائيل رداً رسمياً على هذه المزاعم. بشكل غير رسمي، وحرصت على نشر الصور التي تظهر الأضرار الجسيمة التي لحقت بالأهداف التي قُصفت في هذه الهجمات على الشبكات ووسائل الإعلام.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع للمونيتور إن مزاعم روسيا مضللة، وقال المصدر إن معظم الصواريخ الإسرائيلية لا يتم اعتراضها وتضرب أهدافها بدقة، وعلى عكس ما قاله الجنرال الروسي، على حد علم إسرائيل، فإن أنظمة الاعتراض الجوي SA17 وSA22 المنتشرة في سوريا يتم تشغيلها من قبل الجيش السوري، وقال المصدر إن الروس يشغلون دفاعات S300 وS400 فقط في سوريا، لكن الغرض منها هو إسقاط الطائرات وليس الصواريخ.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، كانت المزاعم الروسية خطوة تكتيكية وليست تحولاً استراتيجياً، وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن هويته، محللاً التصريحات "إنهم ينقلون رسائل إلينا وليس إلينا فقط. الرسالة الأولى تتعلق بصورة روسيا ومصالحها التجارية. إذ يريد الروس أن يثبتوا للعالم، وخاصة للعملاء المحتملين، أن أنظمتهم تعمل بشكل جيد وقادرة على اعتراض صواريخ سلاح الجو الإسرائيلي. لقد كانوا يحاولون بيع مثل هذه الأنظمة لإيران ودول في إفريقيا. كما أن الصينيين يتبعون نفس المسار، لذلك هناك نوع من المنافسة على المكانة وحصة السوق".

وقال المصدر الإسرائيلي "هذا الادعاء الروسي غير واضح على جميع المستويات. أولاً، تضمن معلومات خاطئة، ومعدل الاعتراضات منخفض ويتم تشغيل الأنظمة من قبل سوريين وليس روسيين، وليس هذا فقط، ولكن الآلية الموضوعة لتجنب الاحتكاك غير المقصود بين الإسرائيليين والروس في سماء سوريا موجودة وتعمل بشكل صحيح".

وتتكون هذه الآلية من زيارات وفود عسكرية من الجانبين، ومناقشات مطولة تحت إشراف مديرية عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي وسلاح الجو الإسرائيلي (IAF). وفقًا للمصدر، هناك حتى "خط ساخن بين مركز التحكم التابع لسلاح الجو الإسرائيلي ومركز التحكم الروسي".

ويشير مراقبون إلى أن روسيا تناور أيضاً لتحسين وضعها في المنطقة بعد تغيير الإدارات في الولايات المتحدة وإسرائيل. إذ قال المصدر "ربما يشيرون إلى تغيير في قواعد اللعبة، وربما يريدون تقليص النشاط الإسرائيلي فوق سوريا".

وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع للمونيتور طلب عدم الكشف عن هويته "الروس يعملون أيضاً مع طهران، هناك رئيس جديد والمطلوب موطئ قدم روسي".

في هذا السياق، يرى البعض في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية صلة بين مزاعم الجنرال الروسي وتقرير الواشنطن بوست قبل عدة أسابيع بأن روسيا ستبيع إيران قمراً صناعياً متقدماً للتجسس يزودها بقدرات غير مسبوقة، وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع "لا يوجد شيء من قبيل المصادفة. إيران ليست الوحيدة الموجودة في سوريا، والروس أيضاً في صراع مستمر من أجل السيطرة على الشرق الأوسط. عندما يبيعون إيران قمراً صناعياً استراتيجياً من هذا النوع، فإنهم يرسلون إشارة واضحة للجميع، وليس إيران فقط".

وأضاف هذا المصدر "الروس يلعبون لعبة حساسة تجاه إيران. إنهم يحاولون بيعها بأكبر عدد ممكن من الأنظمة، بينما في نفس الوقت يتعاونون مع سلاح الجو الإسرائيلي فوق سوريا. لديهم مصلحة في تهدئة النظام الإيراني، من ناحية، لإثبات القدرات العسكرية والتكنولوجية لروسيا، ولكن ليس للصدام مع إسرائيل والولايات المتحدة. هذا هو المكان الذي نحن فيه الآن".

(م ش)