المونيتور: هل تستحق الاتفاقية الإماراتية - الإسرائيلية كل هذا الضجيج ؟

أشاد الجمهوريون والديمقراطيون في أمريكا باتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي، حيث ذهب بعض المراقبين إلى حد وصفه بأنه زلزال جيوسياسي، لكن يتساءل موقع المونيتور الأمريكي في تقرير له: هل تستحق الاتفاقية كل هذا الضجيج؟

وتتمثل إحدى طرق النظر إلى السؤال، بحسب المونيتور، في التفكير بالشكل الذي بدت عليه التغييرات الإقليمية الحقيقية في الماضي، ويجب أن يتضمن "الزلزال" بعض التغييرات الإقليمية أو حتى العالمية.

ولننظر إلى الزلزال الأول في الدبلوماسية العربية الإسرائيلية، حيث لم تؤد زيارة الرئيس المصري أنور السادات الدراماتيكية إلى القدس عام 1977 إلى أول معاهدة سلام بين إسرائيل ودولة عربية فحسب، بل أدت أيضًا إلى خروج مصر من المدار السوفيتي والانضمام إلى محور تدعمه أمريكا.

كما مهد الطريق لعودة الأراضي (سيناء) وإنهاء الأعمال العدائية مع إسرائيل بعد خوض حروب إقليمية متعددة، خاطر بعضها بنزاع مباشر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

ولننظر إلى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، والذي أدى إلى إزاحة أخطر خصم عربي لإيران وتغيير التوازن في القيادة الطائفية للبلاد.

لقد تحول العراق من ثقل سني عربي موازٍ لإيران إلى دولة غالبية قياداتها محسوبة على إيران، ولم تثر الحروب التي تلت ذلك القلق الإقليمي بشأن تنامي القوة الإيرانية فحسب، بل أثارت أيضًا، بشكل منفصل، الصراع الأهلي الذي زرع بذور صعود داعش.

ولذا، نعم لقد واجه الشرق الأوسط لحظات تحولية، لكن الاتفاقية الإسرائيلية الإماراتية ليست واحدة منها.

وبالطبع، يجب الترحيب بالحوار والعلاقات الاقتصادية والمشاركة المجتمعية في الشرق الأوسط، لا سيما إذا كان بإمكانها تجاوز السلام البارد الذي تتمتع به إسرائيل مع مصر والأردن.

ومن السابق لأوانه تحديد مدى اتساع مشاركة الإمارات مع إسرائيل وما إذا كان يمكن استدامتها، ولكن حتى إذا أدت الصفقة الإسرائيلية الإماراتية إلى علاقات ثنائية قوية، وربما اتفاقات تطبيع إضافية مع دول متشابهة التفكير مثل البحرين أو عمان أو المغرب، فإن المبالغة المحيطة بهذا الاتفاق غير مبررة، لأنه من غير المرجح أن تكون المغيرة للعبة الاستراتيجية.

وبالنسبة للمبتدئين، كما أدرك الكثيرون الآن، فإن إسرائيل ليست ولم تكن في حالة حرب مع الإمارات، وتطبيع العلاقات مع الأخيرة لا يغير أي ديناميكيات أساسية ثنائية أو إقليمية للصراع، وفي الواقع، تعمل أبو ظبي وتل أبيب على تحسين العلاقات لسنوات من خلال قنوات الاستخبارات والدفاع والتبادلات التجارية، ومؤخرًا عبر زيارات رسمية من المسؤولين الإسرائيليين إلى أبو ظبي.

وعلى عكس السياق الاستراتيجي الذي سبق المعاهدة التاريخية مع مصر، فإن إسرائيل ليست في حالة حرب مع أي دولة عربية اليوم، ولدى إسرائيل خصوم جادون من غير الدول، ولا سيما حزب الله في لبنان، وخصوم من الدول غير العربية مثل إيران، لكن لم يعد لديها أعداء جادون من الدول العربية.

وحتى المملكة العربية السعودية، أكبر قوة خليجية، لا تشكل تهديدًا لإسرائيل، وقد تعتبر إسرائيل نفسها في موقع استراتيجي أمثل، وخاصة أن جيرانها العرب في حالة من الفوضى، ومستنزفة بالضغوط الداخلية والصراعات، وغير مستعدة للضغط عليها لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، إذ أن لديهم ببساطة أولويات أخرى.

وكما أن الاتفاق لا يعيد تشكيل التحالف الإقليمي ضد إيران، وهو التحالف القائم منذ سنوات، وتشارك إسرائيل ودول الخليج القلق بشأن تنامي القوة الإيرانية منذ أن شنت الولايات المتحدة حربًا على العراق، حيث نمت تصورات النفوذ الإيراني المتزايد في العقود التي تلت ذلك.

وفي الواقع، من المحتمل أن تكون دوافع الإمارات في التوصل إلى الاتفاق أقل ارتباطًا بإيران وأكثر ارتباطًا بتغيير أولويات الإمارات، فالإماراتيون يتواصلون مع إيران بشكل مباشر منذ العام الماضي لتهدئة التوترات منذ هجمات إيران على ناقلات النفط في الخليج الصيف الماضي.

وتسعى الإمارات العربية المتحدة إلى إنهاء مشاركتها في حرب اليمن الكارثية، وتحويل تركيزها إلى ليبيا حيث تتنافس على النفوذ مع تركيا.

ويدعم النشاط الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة موقفها المناهض للإخوان المسلمين، والذي ساهم أيضًا في حصارها لجارتها الخليجية قطر.

وكان ما يسمى "الربيع العربي"، عاملًا آخر حقيقي في تغيير قواعد اللعبة، وهو الحافز الأساسي لتصاعد تدخلات دول الخليج في النزاعات الإقليمية، حيث احتشدت جميع دول الخليج لدحر الانتفاضة الشعبية في البحرين عام 2011 التي هددت النظام الملكي الحاكم، وذلك خوفًا من مواجهة تحديات بقائها أيضًا.

ولكن بعد ذلك انقسموا حول المواقف تجاه الإصلاح الإقليمي مع استمرار الانتفاضات ووصول قادة الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر، وباختصار، فإن الانقسامات الإقليمية بين الدول السنية معقدة وتمتد إلى ما هو أبعد من المخاوف بشأن إيران، ومن غير المرجح أن يغيّر تطبيع الإمارات مع إسرائيل وبشكل كبير هذه الخصومات وتوازنات القوى، كما أنه من غير المحتمل أن تمنع مشاركة روسيا والصين المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك علاقاتهما الثنائية الجيدة مع كل من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وقد يكون الفلسطينيون قد سئموا من قيادتهم الفاسدة وغير الفعالة، لكنهم أيضًا في حالة من اليأس حيث تدير المنطقة والعالم ظهورها للبحث عن حلول عادلة.

وإذا أدت الاتفاقية الإسرائيلية الإماراتية إلى انفتاح حقيقي وأوسع للحوار والتعاون من شأنه أن يساعد في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية الرهيبة التي تواجه المنطقة، فسيكون ذلك بمثابة اتفاق للاحتفال.

ولكن إذا كانت هذه العلاقات تعزز خطوط الاتجاهات الإقليمية الطويلة الأمد والسلبية إلى حد كبير والتي تؤجج الصراع، فمن المفهوم لماذا قد لا يتناسب الحماس في المنطقة مع ردود الفعل الكثيرة في إسرائيل أو واشنطن.

(م ش)