المونيتور: الإرهابيون في إدلب يستغلون وقف إطلاق النار لإعادة هيكلة صفوفهم والتوسع

وبحسب الموقع الأمريكي، قامت هيئة تحرير الشام بإعادة هيكلة صفوفها في إدلب شمال غرب سوريا، مستفيدة من وقف الأعمال القتالية والهدوء النسبي الذي أعقب اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين روسيا وتركيا في 5 آذار/مارس.

وتم تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي في عام 2018 وفرضت عقوبات دولية عليها، ولكنها ما زالت تتلقى الدعم والمساعدة من قبل تركيا التي تقدم دعماً لمجموعات إرهابية أخرى في سوريا.

وقال المونيتور "لقد أجرت هيئة تحرير الشام تغييرات في قيادة التشكيلات المسلحة، وكثفت التدريب العسكري في المخيمات المنتشرة في جميع أنحاء مناطق شمال إدلب. وتعمل على جذب المزيد من المجندين من خلال استغلال الظروف المعيشية الصعبة في إدلب والبطالة المنتشرة بين صفوف الشباب".

وأكد أنه في الـ 14 من نيسان/أبريل، أعلن الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام عن إنشاء ثلاثة ألوية عسكرية جديدة بقيادة أشخاص مقربين من قيادة هيئة تحرير الشام. وسيرأس لواء طلحة بن عبيد الله أبو حفص بنش، بينما سيرأس لواء علي بن أبي طالب أبو بكر محين، بينما سيرأس لواء الزبير بن العوام أبو محمد شورى.

وأبو حفص بنش، وهو من مدينة تحمل نفس الاسم في ريف إدلب، هو الأكثر شهرة بين القادة المعينين للكتائب المشكلة حديثًا. بنش هو صهر زعيم هيئة تحرير الشام محمد الجولاني، وهذه القرابة سمحت له بتولي مناصب قيادية في هذه الجماعة.

وأبو بكر محين وأبو محمد شورى عضوان في مجلس شورى الجماعة وأعوان الجولاني، لكنهم أقل شهرة من زملائهم لأنهم من خارج إدلب وخارج دائرة الضوء.

ووصف قادة هيئة تحرير الشام قرار إنشاء ألوية جديدة "خطوة ذات أهمية قصوى لضخ دم جديد في المجموعة".

وفي 19 نيسان/أبريل، أصدر المكتب الإعلامي لهيئة تحرير الشام بيانًا يعلق على التشكيلات الجديدة، حسبما أفادت شبكة إباء الإخبارية التابعة للمجموعة "تسعى هيئة تحرير الشام باستمرار إلى تطوير ورفع الكفاءة على عدة مستويات، بما في ذلك تدريب الأفراد العسكريين وإعداد الموظفين من حيث الأسلحة والتصنيع العسكري والإدارة".

وتابعت: "هذه التغييرات تتماشى مع استعدادات القوى الثورية على الأرض للمرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب تعبئة جميع القوات والجيوش لمواجهة تحديات الثورة والدفاع عن المنطقة ضد هجمات المحتل وميليشياته".

وقال محمود طلحة، صحفي مقيم في ريف حلب للمونيتور: "إذا بقي وقف إطلاق النار ساريًا في إدلب، فإن هذه التغييرات ... ستقلل من دور المجموعات الأكثر تشددًا في هيئة تحرير الشام غير الراضية عن الاتفاقية الروسية التركية وتريد استئناف المعارك في إدلب".

وتعاني هيئة تحرير الشام بالفعل من انشقاقات كبيرة في صفوفها وأدائها العسكري الضعيف، كما هو واضح خلال المعارك الأخيرة ضد القوات الحكومية السورية في بداية عام 2020. وفي مقابلة مع صحفي مقرب من المجموعة في منتصف شباط/فبراير، قال الجولاني إن مجموعته لا تزال بحاجة إلى المزيد من التنظيم.

وقال الإعلامي حسين ناصر للمونيتور: "تحاول هيئة تحرير الشام الاستفادة من الهدوء الناتج عن وقف إطلاق النار في إدلب لإحداث تغييرات في التحضير للفترة المقبلة وضخ دم جديد في صفوفها من خلال مجندين جدد بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها في المعارك مع قوات النظام والضربات الجوية الروسية".

وأضاف ناصر: "بدأت المجموعة في تعيين قادة محليين وإبعاد من يعتبرون متطرفين على الساحة الدولية، وخاصة القادة غير السوريين. ويرأس جميع الألوية المشكلة حديثًا قادة سوريون داخل المجموعة. وهذا بالطبع هو مخطط آخر لهيئة تحرير الشام منذ إنشائها في عام 2012 ليتم شطبها من قائمة المنظمات الإرهابية".

وقال مصدر عسكري معارض طلب عدم الكشف عن اسمه لـ "المونيتور": "إن الإعلان عن التشكيلات العسكرية الجديدة هو مجرد إظهار للقوة ومحاولة لتوصيل رسالة إلى القوات المدعومة من تركيا بأن هيئة تحرير الشام تواصل توسعها ولا تزال لديها ما يلزم للدفاع عن وجودها في إدلب".

إن زيادة عدد الألوية مهم في ضوء الانشقاقات داخل الجماعة وعدم التوازن في القوة بين تشكيلاتها العسكرية. وخلص المصدر إلى أنه من المهم جدًا أن يكون لديها أكبر عدد ممكن من القادة المقربين من الجولاني.

(م ش)