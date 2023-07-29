المواطنة وعد الخلوف من شهداء الاستهداف التركي لطريق تل معروف

أصدر مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، بياناً كتابياً اليوم، كشف فيه هوية أحد شهداء الاستهداف التركي لسيارتين على طريق بلدة تل معروف بمقاطعة قامشلو يوم الخميس الفائت 27 تموز الجاري.

وقال البيان "تستمر حملات الإبادة التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي بحق مواطني شمال وشرق سوريا، حيث استهدف طيرانها المسيّر في 27 تموز الجاري سيارتين على طريق بلدة تل معروف".

ووفقاً للبيان الذي شجب الاستهداف وجرائم الدولة التركية، فقد أدى الاستهداف إلى استشهاد المواطنة وعد علي الخلوف من مواليد قرية سميحان ـ ناحية تل براك 1998.

(آ)

ANHA