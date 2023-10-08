المواقف الدولية والعربية حيال الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل

ارتفعت حصيلة القتلى جراء عملية حماس على بلدات إسرائيلية، التي بدأت أمس، لأكثر من 250 شخصاً، وإصابة نحو 1590 شخصاً، العديد منهم في حالة حرجة، كحصيلة غير نهائية.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن المستشفيات تلقت 985 مصاباً، في آخر تحديث لبياناتها.

ومن جهتها، أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة إن إجمالي ضحايا الهجمات الإسرائيلية على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل إلى مقتل 256 شخصاً وإصابة 1788 آخرون بجراح مختلفة.

وعقب الهجمات دانت كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وأوكرانيا عملية حماس على إسرائيل، فيما أعلنت الحكومة الإيطالية في بيان "دعمها حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها" بوجه "الهجوم الوحشي" عليها.

ومن جهته، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن التكتل يدين "بشكل لا لبس فيه" هجمات حماس ويعرب عن "تضامنه مع إسرائيل"، كما دعت كل من روسيا وتركيا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى "ضبط النفس"، كما حذرت مصر في بيان من "عواقب وخيمة" لتصعيد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين.

وندد الحلف الأطلسي أيضاً بشدة بالعملية التي تنفذها حركة حماس ضد إسرائيل، على ما أعلن متحدث باسم التكتل العسكري السبت.

وبدروها أعلنت كل من إيران وحكومة دمشق وحزب الله اللبناني دعمه لما قامت به حماس ضد إسرائيل أمس.

وأعربت بدروها دولة الإمارات عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وشددت على ضرورة وقف التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين، فيما تدعو المملكة للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين وحماية المدنيين وضبط النفس، وأعربت دولة قطر عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ودعت جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن سلطنة عمان دعت في بيان صادر عن وزارة الخارجية السبت الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضرورة حماية المدنيين.

أما الحكومة العراقية، فقد قالت على لسان المتحدث باسمها باسم العوادي في بيان، إن "العمليات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني اليوم هي نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له منذ عهود مضت على يد سلطة الاحتلال الصهيوني".

الكويت أيضاً عبرت عن قلقها البالغ إزاء التطورات بين الطرفين، محملة إسرائيل مسؤولية "الاعتداءات السافرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

(م ش)