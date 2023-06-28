المواقف الدولية من قرار محاكمة مرتزقة داعش لا تزال في طور البحث

كانت الإدارة الذاتية قد أعلنت في 10 حزيران الجاري، أنها اتخذت قرار البدء بمحاكمة مرتزقة داعش، ولاقى القرار صدى محلياً ودولياً، عكسه الاهتمام الإعلامي بهذا القرار.

وفي هذا السياق، ذكر عضو الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خالد إبراهيم أن "أغلب الدول ما زالت في طور البحث لإبداء مواقفها"، مضيفاً "حاولنا سؤال بعض الأطراف الدولية عن إعلان الإدارة عن هذه المحاكمة لكنها لم تبدِ مواقف سلبية ولا إيجابية".

وتابع في السياق ذاته "تواصلنا مع بعض دول التحالف الدولي وهم في طور البحث لترتيب المواقف حسب ما فهمنا منهم".

وأكمل "نحن ننتظر تلك المواقف إلى حين تبلورها".

وفيما يتعلق بالتواصل مع البدان العربية بخصوص قرار محاكمة مرتزقة داعش، قال إبراهيم "هناك بعض القنوات بين الإدارة وبعض الدول العربية، ولكنها لم تتبلور بعدُ كي يكون لها تدخل إيجابي في سير المحاكمات وفي سيرورة ترتيب الوضع السياسي".

وأكد أن "المحيط العربي مهم جداً بالنسبة للإدارة الذاتية".

في سياق متصل، أوضح إبراهيم أن " بعض المؤسسات الحقوقية الدولية استفسرت عن تفاصيل آلية المحاكمة والقوانين والجهة التي ستحاكم وشكل وإجراءات المحاكمة".

وأكد عضو الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن المحاكمات "ستشمل كل من ارتكب جرماً بشمال وشرق سوريا بحق الإدارة والمكونات والجماعات سواء كانوا رجالاً أو نساءً أو أحداثاً بعمر المحاكمات"، وأضاف "ستكون هناك تفاصيل أكثر لدى الجهاز القضائي".

وأعاد خالد إبراهيم التذكير بأن القرار الذي اتخذته الإدارة الذاتية لبدء محاكمة مرتزقة داعش جاء بعد الكثير من المناشدات التي وجههتها الإدارة الذاتية للقوى الدولية بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتزقة داعش، ولكنه عاد وأكد أن قرار الإدارة الذاتية لا يعني أنها تخلت عن تلك المناشدات.

(س ب/آ)

ANHA