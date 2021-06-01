المؤتمر خطوة للارتقاء سوياً بتنظيم المرأة وحماية مكتسباتها

وجاءت كلمة الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بريفان خالد، والرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لإقليم عفرين شيراز حمو، على هامش انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول لتجمع نساء زنوبيا الذي انطلق صباح اليوم في مدينة الرقة.

وقالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لإقليم عفرين شيراز حمو: "بروح المقاومة نبدأ وبوقفة الأبطال نحيا وبشراسة اللبوات أمام العدو الغاشم نمجد، باسم النساء في المناطق المحتلة (عفرين – سري كانيه- كري سبي) نتوجه بأسمى آيات الإجلال والإكرام لشهداء الحرية، ولمن ضحوا بحياتهم في سبيل العيش بحرية وسلام.

إننا نبارك هذه الخطوة الرائدة في إطار الارتقاء سوياً بتنظيم المرأة وتضافر وتكاتف جهودها وحماية مكتسباتها لإتمام المسيرة النضالية التي بدأناها".

وتابعت: "إن الأزمة السورية خلال أعوامها العشر حتّى هذه اللحظة أنتجت نتائج كارثية من صراعات وحروب وإبادة ومجازر وويلات وتهجير، وقد ترأست المناطق المحتلة ذروة المعاناة وعلى رأسها عفرين وكري سبي وسري كانيه من عمليات التغيير الديمغرافي لكسر إرادة الشعوب والتفنن بأساليب القتل والتعذيب.

ومضت قائلة: "إن فضح هذه السياسات وحقيقة الذهنية التي تخوضها تقع بالدرجة الأولى على عاتقنا كواجب نسوي، ويحتم علينا المزيد من الجهود والتوعية والتغذية بفلسفة الحرية وتحريرنا لذاتنا، فالتاريخ الذي أنجب شخصيات نسائية فولاذية كزنوبيا ليس بعاجز أن يخلق مثلهن في عصرنا الراهن، وإن تجمع نساء زنوبيا سيكون له الدور البارز في تنظيم المرأة أكثر لحماية الثورة".

وأكدت شيراز حمو " بنضال المرأة استطاعت المرأة أن تعلن عن نفسها، آملة أن تأخذ من هذا المؤتمر قرارات قيادية لجميع النساء ولبناء اتحاد نسائي قوي".

بتضحيات الشهيدات استطعنا رفع وتيرة النضال

الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بريفان خالد باركت المؤتمر قائلة: "نبارك هذا المؤتمر في شخص الشهيدات بارين وهند وحميدة الطاهر وهفرين خلف، فبأرواحهن استطعنا أن نصل اليوم إلى هذه المرحلة وأن نصعد من وتيرة نضالنا ومقاومتنا، ونعاهدهن على مواصلة النضال حتى تحقيق الأهداف التي ناضلن من أجلها".

وقالت: ما يلزمنا اليوم هو ثورة نسائية تسير في كافة الحقول الاجتماعية، فثورة المرأة ينبغي أن تكون أعمق ثورات الحرية والمساواة حيث تتطلب انطلاقات جذرية نظرياً وعملياً على حد سواء.

وأشارت بريفان إلى أن جزءاً كبيراً من النساء مقيد بالسلاسل إن لم نتمكن من كسر تلك القيود فلن تكون هناك حرية، ويتوجب تنظيم أنفسهن ضدها.

وأنهت بريفان خالد كلمتها بالقول: "كانت المرأة القائدة والريادية في هذه الثورة، ولرسالتها قداسة في نشر السلام والحرية في العالم أجمع، نتمنى لمجلسكم الكريم إعادة البريق لألوان الطيف السوري وبث الحياة فيها من جديد ولكم التوفيق والنجاح في مهامكم في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها".

(كروب/س و)

ANHA