المؤتمر خطوة هامة لتعزيز التنظيم ونشر فكر المرأة الحرة

وعُقد مساء أمس، المؤتمر الرابع لاتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا بمشاركة 550 مندوبةً، وذلك تحت شعار" بتنظيم المرأة الشابة نقضي على الاحتلال" وذلك في صالة آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو.

وعلى هامش انعقاد المؤتمر، أجرت وكالتنا ANHA لقاءات مع المشاركات حول انعقاد المؤتمر، وكيفية تنظيم المرأة الشابة في المجتمع، ودورها في مواجهة المؤامرات المحاكة ضدها.

الشابة إيفا حبش إدارية في اتحاد الشبيبة في حلب ومشاركة في المؤتمر نوهت في بداية حديثها إلى أن انعقاد المؤتمر خطوة هامة لكل شابات ونساء المجتمع، وله دور كبير في تحسين أداء العمل التنظيمي لدى الشابات، وتطرقت إلى المعاناة التي واجهتها النساء والفئة الشابة من الاضطهاد والفكر السلطوي والعبودية والظلم، ونوهت أنهم عند إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية، تحركت العديد من الشابات للانضمام إلى العمل فيها، ولانخراط في المجتمع والتحرر من القيود المفروضة عليها".

′نشر الوعي وتنظيم المرأة هدفنا الأساسي′

وأردفت إيفا حبش "حاولنا نحن الشبيبة الثورية أن ننظم المجتمع من خلال نشر الوعي والديمقراطية والثقافة من خلال الاجتماعات والندوات والنشاطات وزيارة المنازل، بالإضافة إلى القيام بالدورات التدريبية بين الفئة الشابة، والوصول إلى كل النساء المضطهدات في حلب وغيرها من المناطق، وبشرائح ومكونات وأديان وقوميات المجتمع كافة، لأن هدفنا الأساسي هو تنظيم المرأة في كل الطوائف، ونحن على تنسيق معهم لمواجهة العوائق والمشاكل التي تواجههم، لوضع الحلول لها ".

′التنظيم سيمنع الاحتلال التركي من ممارسة سياسته′

وحول الحرب الخاصة التي تنتهجها الدولة التركية ضد الفئة الشابة والنساء والتي تهدف إلى تلاشي المجتمع، قالت إيفا: "لدينا ردة فعل قوية تجاه سياسة تركيا والحرب الخاصة التي تنتهجها من خلال الفئة الشابة، إذ لم يكفها ما فعلته في عفرين وغيرها من المناطق ومحاولة محو الوجود الكردي وهويته، فتسعى الآن إلى إدارة الحرب الخاصة على مجتمعنا لذا نحن الشبيبة واجبنا الحفاظ على ثقافتنا وتراثنا ولغتنا وجذورنا ونشر الوعي بأنفسنا وتوسيع تنظيمنا بين المجتمع الذي سيمنع الاحتلال من تطبيق سياسته.

أما المشاركة أمينة محمد عضوة اتحاد الشبيبة في إقليم الجزيرة أشارت إلى أن: "هناك ضرورة لعقد مؤتمرنا الرابع لتطوير الفئة الشابة في المجتمع وتوسيع تنظيمنا، كما أننا نسعى إلى الوصول لكافة النساء من أجل نشر فكر حرية المرأة في المجتمع والعالم أجمع".

وتطرقت أمينة إلى أنهم في سبيل تحرر المرأة من قيود المجتمع ونشر الوعي بين النساء، يسعون إلى عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات وغيرها من النشاطات.

′رسم مستقبل يناسب الشأن لسوري لطرد الاحتلال′

مريم فلاح من المكون العربي من مدينة الطبقة ومشاركة في المؤتمر الرابع لاتحاد المرأة الشابة نوهت إلى" أننا في مواجهة سياسة التهميش والإنكار لحقوق المرأة، وذلك من خلال توسيع التنظيم وإرادة المرأة الحرة والمناضلة، للحد من قتل النساء والانتحار والاغتصاب والوصول إلى اللواتي لا يزلن تحت أنقاض قيود المجتمع لتحريرهن من الفكر الظلامي لدى الأنظمة الرأسمالية".

وأضافت مريم فلاح "من خلال هذا المؤتمر وبمشاركة الشابات كافة، قيّمنا أعمالنا وناقشنا لرسم مستقبل اتحاد المرأة الشابة بما يناسب الشأن السوري، والقضاء على الاحتلال التركي ومرتزقته الذي يهدف إلى بناء دولة عثمانية، وتغيير معالم مناطقنا ومدارسنا ولغتنا بما يصب في مصلحة تركيا، وأننا في تنظيم المرأة الشابة هدفنا هو القضاء على الاحتلال التركي".

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ANHA