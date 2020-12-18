المؤتمر الوطني الكردستاني يهنئ المجتمع الإيزيدي بعيد إيزي

وجاء في بيان المجلس الإداري للمؤتمر الوطني الكردستاني بهذه المناسبة:

"إنه العيد، عيد إيزي، عيد العطاء والبناء، قبل كل شيء نتوجه في المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) بالتهنئة للمجتمع الإيزيدي وجميع شعوب كردستان والعالم، بمناسبة قدوم هذا العيد المجيد".

وتابع البيان: "نحتفل بهذا العيد في سنة طارئة وعصيبة بسبب انتشار وباء كورونا، وللأسف لا يمكننا الاحتفال بالأعياد وفق الأصول المتعارف عليها، ولكن مهما يحصل سنحتفل بأعيادنا وفق معانيها والإمكانات المتاحة لنا، ونتمنى أن يجلب عيد إيزي معه السلام والحرية والإخاء لشعوب المنطقة.

للأعياد خصوصية في كل المجتمعات البشرية، كما لأعياد المجتمع الإيزيدي، فلها تاريخ قديم جدًّا، نلتمس فيه القداسة والحياة الجديدة عند التبحر فيه، ولذلك نعتبر عيد إيزي ميراثًا أصيلًا لمعتقدات وثقافة وطننا.

وقداسة هذه الأعياد ذات معنىً خاص في أيامنا هذه، أكثر من أي وقت مضى، وبالأخص التراث والمعتقد الإيزيدي؛ لأن هذا التراث القديم معرّضٌ لأخطار كبيرة ومتعددة، ولذلك، فمن عظيم الضرورة أن يهتم المجتمع الإيزيدي بأعياده، وبشكل خاص الجالية الإيزيدية التي تعيش في المهجر.

قبل خمسة أعوام من تاريخ اليوم تحرر شنكال، وخفت آلام الإبادة الـ 73 قليلًا، ولكن وبكل أسف تلوح في السماء سحب سوداء ظالمة، وتحدث اتفاقات على مصير شنكال وشعبه دون إرادته.

إلا أن أهالي شنكال ممن بذلوا التضحيات وحرروا ترابهم وممثلو الشعب لا يقبلون بهذه الاتفاق ويبدون مواقفهم الرافضة منه؛ ولا بد من تناول وضع شنكال بشكل خاصّ وحساس، كما أن حماية شنكال وأهله وإعادة بنائه والاهتمام به واجب وطني على كل الأطراف الكردستانية، ويجب على أهالي شنكال المُهجّرين أن يعودوا إلى ديارهم للحفاظ على هوية وثقافة شنكال الإيزيدية، وأن يتمتع شعبنا في شنكال بإرادته وإدارته الذاتية.

وعلى أمل أن تتحقق هذه الأهداف والأماني، نهنئ المجتمع الإيزيدي والإنسانية كافة بقدوم عيد إيزي المبارك".

(م)