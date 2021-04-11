المؤتمر الوطني الكردستاني يعزي بوفاة الشاعر الكردي أحمد دلزار

وجهت لجنة اللغة والثقافة والتدريب للمؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) برقية تعزية لرحيل الكاتب والشاعر الكردي احمد دلزار.

وجاء في البرقية:

"في 10 نيسان 2021 رحل الكاتب الكبير والشاعر والمناضل لشعبنا أحمد دلزار إلى مثواه الأخير عن عمر يناهز 101 عامًا. نعزي أسرته وشعبنا الكردي وكردستان ونعرب عن أسفنا لفقدانه.

كان أحمد دلزار وطنيًّا ومخلصًا لشعبه، كان رفيقًا ومشاركًا للكاتب دلدار الذي ألّف نشيد أي رقيب "Ey Reqib" والنص الذهبي، وآداب النصف الأول من القرن العشرين. لقد كانت مؤلفات وكتابات هذا الشاعر والكاتب العظيم ثرية وذات قيمة عالية وسيادة. حيث ملأت أعماله فراغًا كبيرًا في القواميس واللغات والأدب الكردي.

كما كان أحمد شخصية وطنية مخلصة لقضية شعبه وثوريًّا حازمًا مؤمنًا بحركة تحرير كردستان، وكان يزرع الأمل بالحرية وخلاص الكرد وكردستان، حتى في الأيام الأخيرة من حياته. كتب قصيدته الأخيرة في 15 آذار مارس 2021.

نحن في المؤتمر الوطني الكردستاني نعرب مرة أخرى عن تعازينا للشعب الكردي وعائلته ونتمنى لهم حياة سعيدة ومزدهرة".

هذا وتوفي الشاعر الكردي أحمد دلزار، يوم أمس السبت، في أحد مستشفيات باشور كردستان، عن عمر تجاوز المئة العام، بعد صراع طويل مع المرض.

والشاعر أحمد دلزار الذي لُقّب بالشاعر الأممي ولد في كوي سنجق بباشور(جنوب) كردستان، عام 1920، وأكمل دراسته الدينية لدى الكتاتيب والابتدائية والمتوسطة في المدينة نفسها والتحق ببعض الدورات الثقافية.

وللشاعر الراحل دواوين شعرية باللغتين العربية والكردية، وحاز على الدبلوم في التاريخ والفلسفة والاقتصاد السياسي وحركة العمال العالمية في بلغاريا.