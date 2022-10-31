المؤتمر الثاني لفدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا يختتم بالمصادقة على النظام الداخلي

انطلقت يوم أمس الأحد 30 تشرين الأول أعمال المؤتمر الثاني لفدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا بحضور أكثر من 300 عضو/ة, حيث ناقش الحضور مع أعضاء الديوان الديباجة العامة للنظام الداخلي للفدراسيون وتم الاستماع للآراء والمقترحات والمصادقة عليها وانتخاب 31 عضواً للمجلس العام.

العضو في فدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا وعضو الديوان في المؤتمر الثاني عزيز عرب قال :" نحن اليوم في اليوم الثاني للمؤتمر الثاني لفدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا حيث تم خلال يومين النقاش حول أعمال الفدراسيون خلال السنتين الماضيتين والصعوبات التي واجهت العمل ومن ثم تمت قراءة الديباجة العامة وأخذ الآراء والمقترحات لتعديل البنود وإضافتها ومن ثم تمت المصادقة عليها".

وأضاف: " تم انتخاب 31 عضواً للمجلس العام لفدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا .

وتمنى عزيز عرب الجدية في العمل من قبل الأعضاء المنتخبين والممثلين للهيئة الإدارية من أجل تحقيق أهداف الفدراسيون خلال المرحلة المقبلة .

وفي كلمة ختام المؤتمر باركت عضوة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية نوروز أحمد المؤتمر الثاني لفدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا وقالت :" باسم جميع الجرحى نبارك المؤتمر على قائد الحرية عبدالله أوجلان , ونستذكر شهداءنا الأبرار الذين لولا تضحياتهم لما استطعنا عقد هذا المؤتمر وخصوصاً في هذه المرحلة".

وأضافت نوروز أحمد: " نبارك لجميع الأعضاء الذين تم انتخابهم ليكونوا ممثلين للمجلس العام لفدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا

ونتمنى العمل على إنجاز المهام التي أوكلت لهم بكل إخلاص وتفانٍ لتحقيق أهداف الفدراسيون والحفاظ على مكتسبات الثورة والدفاع عنها".

(ك)

ANHA