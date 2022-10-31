المؤتمر الثاني لفدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا يختتم بالمصادقة على النظام الداخلي

في يومه الثاني اختتم المؤتمر الثاني لفدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا أعماله بالمصادقة على نظامه الداخلي وانتخاب 31 عضواً لمجلسه العام .
خبر 2022-10-31T21:33:00 الحسكة

انطلقت يوم أمس الأحد 30 تشرين الأول أعمال المؤتمر الثاني لفدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا بحضور أكثر من 300 عضو/ة, حيث ناقش الحضور مع أعضاء الديوان الديباجة العامة للنظام الداخلي للفدراسيون وتم الاستماع للآراء والمقترحات والمصادقة عليها وانتخاب 31 عضواً للمجلس العام.

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2022/10/31/183734_azyz-arb.jpg

العضو في فدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا وعضو الديوان في المؤتمر الثاني  عزيز عرب قال :" نحن اليوم في اليوم الثاني للمؤتمر الثاني لفدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا حيث تم خلال يومين النقاش حول أعمال الفدراسيون خلال السنتين الماضيتين والصعوبات التي واجهت العمل ومن ثم تمت قراءة الديباجة العامة  وأخذ الآراء والمقترحات لتعديل البنود وإضافتها ومن ثم تمت المصادقة عليها".

وأضاف: " تم انتخاب 31 عضواً للمجلس العام لفدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا .

وتمنى عزيز عرب  الجدية في العمل من قبل الأعضاء المنتخبين والممثلين للهيئة الإدارية  من أجل تحقيق أهداف الفدراسيون خلال المرحلة المقبلة .

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2022/10/31/183750_nwrwz-ahmd.jpg

وفي كلمة ختام المؤتمر  باركت عضوة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية نوروز أحمد  المؤتمر الثاني لفدراسيون  جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا وقالت :" باسم جميع الجرحى نبارك المؤتمر على قائد الحرية عبدالله أوجلان , ونستذكر شهداءنا الأبرار الذين لولا تضحياتهم لما استطعنا عقد هذا المؤتمر وخصوصاً في هذه المرحلة".

وأضافت نوروز أحمد: " نبارك لجميع الأعضاء الذين تم انتخابهم ليكونوا ممثلين للمجلس العام لفدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا

ونتمنى العمل على إنجاز المهام التي أوكلت لهم بكل إخلاص وتفانٍ لتحقيق أهداف الفدراسيون والحفاظ على مكتسبات الثورة والدفاع عنها".

(ك)    

ANHA


إقرأ أيضاً