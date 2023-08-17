المؤتمر الثاني لاتحاد المحامين يختتم أعماله بانتخاب رئاسة مشتركة وجملة قرارات

انطلقت صباح يوم أمس أعمال المؤتمر الثاني لاتحاد محامي شمال وشرق سوريا بحضور 72 مندوباً ومندوبة تحت شعار (المحاماة رسالة ومن صميمها تثبيت قيم المجتمع الطبيعي).

ألقيت في اليوم الأول، العديد من الكلمات بالإضافة إلى قراءة تقييمات القائد عبد الله أوجلان باللغتين الكردية والعربية، والتقارير السنوية، وتمت مناقشة الوضع التنظيمي، وفي اليوم الثاني تم استكمال النقاش حول الوضع التنظيمي والمصادقة على المقترحات الواردة، ليتم بعدها انتخاب الرئاسة المشتركة للاتحاد، وأعضاء لجنة المالية، وأعضاء الانضباط.

وبعدها فتح باب التصويت أمام المشاركين لانتخاب الرئاسة المشتركة الجديدة لاتحاد محامي شمال وشرق سوريا والذين تم اختيارهم عن طريق صناديق اقتراع مغلقة تم الكشف عنها بعد انتهاء مدة التصويت، ليتم اختيار كل من بشيرة إسماعيل جمال الدين و أنور السعر لرئاسة اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا.

كما تم انتخاب خمسة أعضاء للجنة الانضباط وهم كل من، (شاهين علي_ أحلام الصالح_ خالد عمر_ خالد نزال_ فضل القدير)، إلى جانب انتخاب خمسة أعضاء آخرين كبديل لهم، وهم (صلاح عبدو_ رائد أسعد_ غفران خلف_ يونس خليل_ جلال محو).

أما أعضاء لجنة الرقابة المالية فتم اختيار كل من (محمد حسي_ إبراهيم ماشي_ عبدالرحمن سلمو_ خديجة البدوي_ مسلط اليوسف) أعضاءً لها، وتم الإدلاء بالقسم من قبل جميع المنتخبين الجدد.

واختتم المؤتمر الثاني لاتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا بجملة قرارات منها:

عن القائد عبدالله أوجلان

*نعلم أن المعاناة والحصار على مناطقنا وعلى وكل من يعيش في هذه الجغرافيا له علاقة مباشرة بالعزلة الشديدة على القائد عبد الله أوجلان. لذلك بصفتنا محامين في شمال وشرق سوريا، نرى أنه من واجبنا إزالة العزلة والنضال من أجلها.

*نظراً لأن جميع المحامين في شمال وشرق سوريا قد أطلقوا على أنفسهم لقب محامي القائد أوجلان، فيجب عليهم متابعة قضاياه عن كثب في المحاكم والانضمام إلى جميع حملات التحرير الجسدية للقائد آبو.

*مبادرة الحرية للقائد آبو التي تعمل تحت سقف اتحاد محامي شمال وشرق سوريا وطوال العامين الماضيين عملت لتحقيق أهدافها وغاياتها، وعلينا كاتحاد دعمها بكل قوتنا.

فيما يخص العدالة الاجتماعية

*المحامون متواجدون في جميع مؤسسات وهيئات الإدارة الذاتية و في جميع المجالس التشريعية والتنفيذية، لذا فهم مسؤولون أيضًا عن إنشاء نظام الإدارة الذاتية، ويجب على اتحاد المحامين مراقبة جميع المحامين في هذه المؤسسات وتزويدهم بالمساعدة اللازمة لأداء واجباتهم بشكل جيد.

*على جميع المحامين في شمال وشرق سوريا اعتبار أنفسهم مسؤولين عن وضع قوانين جديدة أو تغييرات قانونية وتقديم الدعم القانوني اللازم.

فيما يتعلق بمحاكمة مرتزقة داعش

* نرى نحن اتحاد المحامين، قرار الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بخصوص محاكمات الدواعش الأجانب إيجابيًا ونقف مع هذا القرار ونبدي مساندتنا له.

*على الرغم من التأثير الكبير والمعاناة الكبيرة من إرهاب داعش ، فإننا كمحامين واتحاد المحامين ملزمون بالمعايير الأساسية للدفاع. وفي محاكمة الدواعش الأجانب، سنكون مرتبطين بهذه المعايير.

*في محاكمات الدواعش ننتقد اللامبالاة وصمت المؤسسات القانونية الإقليمية والدولية في محاكمة داعش التي أعلنتها الإدارة الذاتية، وندعو من خلال هذا المؤتمر مرة أخرى لقبول الهيئات و المؤسسات القانونية في شمال وشرق سوريا وتقديم الدعم اللازم لهذه المحاكمات.

واستمر المؤتمر الثاني لاتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا على مدار يومي 16_17 آب، هذا وعقد المؤتمر الأول التأسيسي لاتحاد المحامين لشمال وشرق سوريا، في 13 نيسان عام 2019، في مدينة كوباني.

(ك آسـ)

ANHA