المؤتمر الثاني لأمراض وجراحة القلب ناقش الجلسات الأربع واختتم بتكريم الأطباء المحاضرين

انطلقت صباح اليوم الجمعة، أعمال المؤتمر الثاني لأمراض وجراحة القلب برعاية هيئة الصحة في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، في صالة البرج بمدينة قامشلو، بمشاركة أكثر من 50 طبيباً وطبيبة في شمال وشرق سوريا، بهدف مناقشة تقدم العلم في شمال وشرق سوريا وبناء مجتمع متعلم في المنطقة، ويتضمن المؤتمر أربعة جلسات.

بدأت فعاليات المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً على أرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا.

وبدأت الجلسة الأولى التي تضم خمسة محاضرات، ليتم بعدها شرح المحاضرة الأولى بعنوان "توسيع الجذع الأيسر"، من قبل الدكتور كازمان عيسى.

أما المحاضرة الثانية فكانت بعنوان "الإصابات الإكليلية المعقدة"، ألقاها الدكتور رمضان المجيد، الذي شرح مراحل معالجة المرض، وما هي الإجراءات التي يتم أخذها في حال المرض.

وبعدها تم شرح المحاضرة الثالثة بعنوان "انسداد الأبهر الحاد" من قبل الدكتور فهد السيد، فيما كانت المحاضرة الرابعة بعنوان "الاستشارة القلبية لمرضى الجراحة غير القلبية"، والقاها الدكتور محمد سعيد.

المحاضرة الخامسة بعنوان "التعرض الشعاعي المحدث بالقسطرة"، القتها فنية الأشعة دلبا سليمان.

وبعد الانتهاء من الجلسة الأولى تم فتح باب النقاش أمام الحضور.

الجلسة الثانية تضمنت أيضاً خمسة محاضرات، المحاضرة الأولى بعنوان "العلاج التداخلي بالقسطرة عند مرضى آفات القلب الولادية" القاها الدكتور كازمان عيسى، والمحاضرة الثانية بعنوان "العلاج الجراحي لافات القلب الولادية" القاها الدكتور حسام خلف، المحاضرة الثالثة كانت بعنوان "اعتلال العضلة القلبية" القاها الدكتور محمد سعيد قال، والمحاضر الرابعة بعنوان "تسلخ الأبهر"، القاها الدكتور شورش موسى أما المحاضرة الخامسة بعنوان "التوصيات الحديثة في جراحة أمراض القلب الصمامية" شرحها الدكتور شيروان العمر.

بعد الانتهاء من الجلسة الثانية تم بدء الجلسة الثالثة والتي تضم خمسة محاضرات، المحاضرة الأولى بعنوان "السكري وأمراض القلب" ألقتها الدكتورة جين أسماعيل، والمحاضرة الثانية بعنوان "الأذية الكلوية المحدثة في سياق التدخلات القلبية الوعائية" القاها الدكتور ياسر أحمد، المحاضرة الثالثة بعنوان "الجديد في ارتفاع الضغط الشرياني" القاها الدكتور أكرم رستم، والمحاضرة الرابعة بعنوان "مضادات التصاق الصفيحات" تم شرحها من قبل الدكتور أحمد عماش أما المحاضرة الخامسة فكانت بعنوان "مضادات التخثر الحديثة" من قبل الدكتور ديار رشو.

بعد الانتهاء من الجلسة الثالثة تم فتح باب النقاش أمام الحضور. ليتم بعدها البدء بالجلسة الرابعة ومناقشة الحالات السريرية واختلاطها من قبل الأطباء (محمد سعيد حمي، رمضان المجيد، شيخو مصطفى وكازمان عيسى).

واختتم المؤتمر أعماله بكلمة من قبل الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة جوان مصطفى شكر من خلالها الأطباء المحاضرين، وجميع من شارك بإنجاز المؤتمر.

وانتهت أعمال المؤتمر بتكريم الأطباء المحاضرين بدروع تذكارية.

(كروب/ك)

ANHA