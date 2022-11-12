المؤتمر الثالث لحركة هلال زيرين لثقافة المرأة  يختتم أعماله بجملة مخرجات

وحضر المؤتمر عضوات حركة هلال زيرين وعضوات مؤتمر ستار ولجنة التدريب وتجمع نساء زنوبيا ولجنة الإعلام وهيئة الثقافة وضيوف من المؤسسات المدنية من جميع مناطق شمال وشرق سوريا

وبدأ المؤتمر بالترحيب بالضيوف، ودعوتهم للوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء. تلاها إلقاء كلمات الوفود المشاركة التي باركت انعقاد المؤتمر .

من ثم عرض سنفزيون تضمن حديث القائد عبد الله أوجلان عن الفن وتطويره والثقافات وكيفية التعامل مع الثقافة والفن وكيفية حل المشاكل التي يمر بها المثقفون والفنانون وأسلوب التعامل مع جميع الثقافات.

وتضمنت أعمال المؤتمر الذي استمر يومين متتاليين قراءة التقرير الذي تضمن الوضع السياسي والوضع التنظيمي وأعمال حركة هلال زيرين ووضع المرأة وثقافة المرأة في شمال وشرق سوريا على مدى العامين المنصرمين. وقراءة النظام الداخلي لمناقشته وتعديله من قبل المشاركات.

وبعد مناقشات مستفيضة وطرح الآراء والمقترحات خرج المؤتمر بجملة مخرجات وتوصيات، منها: المسؤولية الأولى لحركة زيرين هي تعميق أفكار القائد آبو في نهجها وشخصيتها ونشرها وإيصالها للشعوب من خلال الثقافة والأدب والفن. تعتبر أقسام ولجان الثقافة والفن التابعة لحركة هلال زيرين النضال من أجل حرية القائد قضية أساسية لها، حركة هلال زيرين تعزز من نموذج الديمقراطية، الإيكولوجيا، وحرية المرأة في نهجها الثقافي والفني في مواجهة مفاهيم التمييز "القومي، الجنسوي، الديني والمعرفي". النضال ضد أفكار الحداثة الرأسمالية، والدفاع عن القيم الثقافية للشعوب بالروح الوطنية، والحفاظ على قيم الثورة. تنشيط الأعمال الثقافية الفنية من أجل النهوض بالثورة والدفاع الذاتي وتعتبر ذلك واجبها. أخذ الدور الريادي من أجل تعزيز مشاركة جميع المكونات في المؤسسات الثقافية والفنية، افتتاح أقسام خاصة بالمدارس وإعداد المناهج المناسبة وتنفيذها من قبل حركة هلال زيرين، تنظيم ندوات ومحاضرات ثقافية وفنية. فتح أكاديمية فكرية باسم الشهيدة دليلة.

وفي الختام تم انتخاب 12عضوة لمجلس حركة هلال زيرين على مستوى شمال وشرق سوريا من منسقية الشهباء، وعفرين، وحلب، وكوباني، وقامشلو.

(كروب)

ANHA