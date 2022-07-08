المؤتمر القومي الكردستاني: نؤمن أن شعبنا سيحتفل بأعياده على أرضه الحرة في المستقبل القريب

أصدر المجلس التنفيذي للمؤتمر القومي الكردستاني (KNK) بياناً كتابياً بمناسبة عيد الأضحى، وبارك فيه هذه المناسبة على كافة شعوب العالم الإسلامي وخاصةً شعب كردستان.

جاء فيه: "يصادف يوم غد عيد الأضحى المبارك، للأسف، مجدداً نحتفل بالعيد في وضع متأزم ومعقد، حيث تستمر هجمات الإبادة الجماعية على شعبنا في جميع مناطق كردستان، شعبنا يُقتل وطبيعة وطننا تُدمر، وتزامناً مع هذه الممارسات، يتزايد محاولات الاحتلال وتهديدات الأعداء على روج آفا وجنوب كردستان يوماً تلو الآخر، وحرباً قوية تدور في منطقة زاب، متينا وآفاشين منذ منتصف شهر نيسان".

حرب الوجود واللا وجود

نوه البيان إلى "أن دولة الاحتلال التركي تحاول تنفيذ هجوم احتلالي آخر على روج آفا خلال فترة هذا العيد، كما يستمر ضغط الحكومة الإيرانية على الشعب في شرق كردستان، وتتعمق المشاكل الاجتماعية يوماً بعد يوم، ومن جهة أخرى، تستمر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في جنوب كردستان، ولم تحل مشاكل المناطق المجاورة بعد، وتُدار حرب الوجود واللا وجود في شمال كردستان".

لم يعد شعبنا يقبل بالظلم والعبودية

وذكر المؤتمر، أن الشعب الكردي والمقاتلين لأجل الحرية يخوضون نضالاً ديمقراطياً ووطنياً في مواجهة هجمات الإبادة الجماعية التي تستهدف أجزاء كردستان الأربعة، وقال: "لم يعد شعبنا يقبل بالظلم والعبودية، وهو يؤمن فقط بإرادته وقائده ومقاتليه".

تمنى المؤتمر في نهاية بيانه: "نأمل ونؤمن أن شعبنا سيحتفل بأعياده واحتفالاته على أرضه الحرة في المستقبل القريب بسلام وحرية، بهذه المناسبة، نبارك هذا العيد لشعبنا الكردستاني والعالم الإسلامي وفي مقدمتهم المعتقلين ومقاتلي الحرية".

(ف)