المؤتمر القومي الكردستاني: على جميع القوى الكردستانية التصدي لهجمات داعش

أصدر المجلس التنفيذي للمؤتمر القومي الكردستاني (KNK)، بياناً، نقلته وكالة فرات للأنباء, حيال الهجمات التي شنها مرتزقة داعش الإرهابي على مخمور, جاء فيه:

"يشن تنظيم داعش الإرهابي هجمات ضد مناطقنا منذ مدة وبشكل خاص ضد المناطق المتنازع عليها من المادة 140، مما يسفر عن وقوع ضحايا من البيشمركة والمدنيين؛ الجميع يعرف تنظيم داعش الإرهابي وتعطشه للدماء، لكن الهجمات على هذه المناطق لا تخلو من الدعم والخطط التي يحيكها أعداء الشعب الكردي، فشعبنا يتعرض للتهديد بدءاً من شنكال ووصولاً إلى خانقين، أي المناطق المتنازع عليها من المادة 140 من الدستور العراقي.

وأضاف البيان: "قبل أيام هاجم داعش عدة مناطق، مثل محيط كركوك وكفري وكلار وبعض المناطق الأخرى، وفقد عدد من البيشمركة حياتهم نتيجة هذه الهجمات؛ وليلة أمس هاجم قرية خدرجيجا سد البيشمركة، ما أسفر عن فقدان 10 من البيشمركة وثلاثة من القرويين لحياتهم، وعلى هذا الأساس نقدم تعازينا لعوائل الضحايا وللشعب الكردستاني ونقاسمهم مصابهم".

داعش ينظّم نفسه في جبل قره جوخ

وتابع البيان "الجميع يدرك أن داعش ينظّم نفسه في جبل قره جوخ، ويشن هجمات مباغتة في بعض الأحيان، هذا الهجوم ليس بالأمر الغريب، لكن الأمر المؤسف والغريب أن حكومة إقليم كردستان لم تتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الهجمات".

على جميع القوى في كردستان تحمّل مسؤولية حماية هذه المناطق

وأشار البيان إلى أن "شعبنا الذي يعيش في هذه المناطق في خطر كبير، وهذه القضية ليست قضية حزبية، بل إنها قضية كردستانية، لذا يجب على جميع القوى في كردستان تحمّل مسؤولية حماية هذه المناطق واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما على حكومة الإقليم مسؤولية كبيرة في هذا الصدد، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن".

وشدد البيان "نحن المؤتمر القومي الكردستاني (KNK)، سنتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي هذه الهجمات وسنأخذ مكاننا في أية مسؤوليات تقع على عاتقنا، كما ندعو جميع الأطراف والمنظمات والأفراد الأعضاء في المؤتمر، للنهوض معاً لحماية شعبنا في هذه المنطقة.

وبهذه الواقعة، نستذكر شهداء كردستان بروح نضالية ونعزّي شعب كردستان ونتعهّد بمواصلة نضالنا ضد جميع الهجمات الإرهابية".

(ف)