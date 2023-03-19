المؤتمر القومي الكردستاني يتقدّم بالتعازي لقوات سوريا الديمقراطيّة

وأعرب المؤتمر القومي الكردستاني KNK عبر برقيّة تعزيّة وجّهها لقوات سوريا الديمقراطيّة، عن أسفه لاستشهاد 9 من مقاتليها.

ونصّ برقيّة التعزية كالتالي:

"في إطار مكافحة خلايا داعش، توجّهت وحدة من وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطيّة إلى باشور كردستان؛ بهدف تبادل الخبرات الأمنيّة والعسكريّة، ولرفع مستوى القتال والأمن للوحدات من أجل مواصلة واجباتها في مكافحة الإرهاب وحماية أهالي شمال وشرق سوريا.

وأثناء توجّه هذه الوحدة إلى مدينة السليمانيّة مساء الـ 15 من آذار الجاري، سقطت مروحيتان كانتا تنقلان مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية إلى السليمانية نتيجة لسوء الأحوال الجويّة؛ ما أسفر عن استشهاد 9 مقاتلين ومقاتلات من قوات سوريا الديمقراطيّة بقيادة قائد وحدات مكافحة الإرهاب، شرفان كوباني.

لقد قدّمت وحدات مكافحة الإرهاب العديد من المقاتلين والقياديين في حرب مكافحة الإرهاب، وخاضت معارك ضارية من كوباني إلى الرقّة ودير الزور.

إنّ هذه القوات مدرّبة على أساليب الحرب المتقدّمة وتعدّ الحليف الرئيس للتحالف الدولي. وقد حقّقت بقيادة شرفان كوباني ورفاقه نتائج كثيرة في حرب مكافحة الإرهاب، وحقّقت انتصارات متتالية في مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، وحاربت باسم العالم أقوى منظّمة إرهابيّة كانت تهدّد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

ونحن في الهيئة القياديّة للمؤتمر الوطني الكردستاني، نقدّم تعازينا لذوي الشهداء ولشعبنا بأسره. ونؤكّد على أنّ تضحية هؤلاء الشهداء ستنير درب مواصلة النضال والدفاع عن شعبنا وأرضه المقدّسة".

(ر)

ANHA