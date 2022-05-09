نظم المؤتمر القومي الكردستاني محاضرة تحت عنوان" حرب الإبادة ضد الكرد واستراتيجية التصدي لهذه الحرب" بحضور ممثلين عن الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية والمنظمات النسائية.

أقيمت المحاضرة في حديقة القراءة في مدينة قامشلو، بحضور ممثلين عن الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية والمنظمات النسائية واتحاد المثقفين. وتمت إدارة المحاضرة من قبل عضوة اللجنة الإدارية للمؤتمر القومي الكردستاني عبير عساف.

وألقيت المحاضرة من قبل كل من ممثل الإدارة الذاتية في لبنان عبدالسلام أحمد وممثل منسقية قوى المجتمع المدني الكردستاني في روج آفا عبد الصمد موسى.

جميع الدول تتبع سياسة الإنكار

بيّن عبد الصمد موسى أنه في المرحلة الحالية التي تمر بها كردستان والتي تواجه فيها هجمات الاحتلال والإبادة من الضروري أن يدرك الشعب الكردي حقيقته وقال:" لقد كان الشعب الكردي عبر التاريخ دائماً مصدراً للسلام و ابتكار أدوات الحضارة. كما أن كردستان كانت محط أطماع المحتلين طمعاً بثرواتها السطحية والباطنية.

وأكد موسى أيضاً أن القوى الرأسمالية والدولة التركية تعمل على استهداف تكاتف الشعوب كما تواصل عداءها ضد شعوب الشرق الأوسط إلى الآن حيث تُرتكب إبادة ثقافية وجسدية على يد الدولة التركية.

بعد ذلك بين عبد السلام أحمد أن من يضر الشعب الكردي ليس العدو فقط وإنما هناك أطراف كردية تعيش في حالة نزاع أيضاً وقال:" يوجد في باشور طرفان، وأدت النزاعات بينهما إلى احتلال كركوك. وفي روج آفا هناك أطراف تدعي المعارضة وليست واضحة ضمنياً."

يجب أن يتخلوا عن المصالح الحزبية والعائلية

شدد عبد السلام على السياسة التي يتبعها الحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور وقال: "في 2007 قام الحزب الديمقراطي بمحاصرة باشور بالكامل من أجل سد الطريق أمام قوات الكريلا في تلك الفترة. في هذه المرحلة كل ما هو مطلوب من الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يتخلى عن عمالته وتبعيته للدولة التركية. كما يجب أن يتخلى عن المصالح الحزبية والعائلية."

واستمرت المحاضرة بالإجابة عن أسئلة المشاركين حول موضوع المحاضرة.

ANHA