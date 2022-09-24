المؤتمر القومي الكردستاني يحث الكرد على الاستفادة من التطورات الحاصلة في الشرق الأوسط

أصدر المؤتمر القومي الكردستاني (KNK) اليوم السبت؛ بياناً كتابياً بشأن الانتفاضات في روجهلات كردستان وقال: "إن شعار’ المرأة، الحياة، الحرة ‘علامةٌ على أمّةٍ حرّة".

وذكر المؤتمر القومي الكردستاني أن الانتفاضة الجماهيرية في روجهلات كردستان وإيران دخلت مرحلة جديدة من مواجهة النظام الشمولي والديكتاتوري للجمهورية الإيرانية الإسلامية، وقال: "إن عملية مطالبة شعبنا بالحرية والنضال الديمقراطي يشير إلى إصرار شعبنا على الحصول على حقوقه وتحقيق مطالبه. ونزول الناس إلى الشوارع يمثّل مرحلة مستوى عالٍ من الثورة ويعبّر عن الإرادة القوية للشعب المطالب بالحرية".

وأشار المؤتمر القومي الكردستاني إلى أن شعار "المرأة الحياة الحرة" رمز للأمة الحرة وتابع بالقول: "إنّ صدى ترديد هذا الشعار في إيران والعالم أجمع جعل منا نحن الكرد، مركزاً لمعاني نضال الأمم المطالبة بالحرية لتعزيز عملٍ في هذا العصر. ومن جهة أخرى؛ الأزمات والمشاكل التي تشهدها الدولة الإيرانية داخلياً وخارجياً خلق ظروفاً مناسبة تمكّننا نحن الكرد وشعوب إيران عامة، من تحرير أنفسنا من هذا النظام القمعي والشمولي.

نحن في المؤتمر القومي الكردستاني، نؤمن أنه يجب على الكرد الاستفادة من التطورات والتغييرات التي يشهدها الشرق الأوسط عامة، لا سيما أن الدول المحتلة لكردستان على وشك التغيير. لهذا فإن الوحدة الوطنية الكردية ضرورة حيوية، ويجب تعزيز قوى الوحدة الوطنية المختلفة وربط جميع القوى والآراء والأهداف المشتركة معاً".

واستذكر المؤتمر القومي الكردستاني جينا أميني والأشخاص الذين استشهدوا خلال الانتفاضات الأخيرة في إيران، وقال: "نقدّم تعازينا للشعب الكردي وأسر الشهداء ونتمنّى الشفاء العاجل للجرحى.

كما ندين الممارسات الشوفينية للدولة الإيرانية بشدّة، وندعو الأحرار والديمقراطيين في كردستان وإيران إلى مواصلة نشاطاتهم المشروعة ومنع الدولة من ارتكاب المجازر".

(ر)