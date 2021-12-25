المؤتمر القومي الكردستاني يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد

هنأت الهيئة الإدارية للمؤتمر القومي الكردستاني، خلال برقية عيد الميلاد المجيد على المسيحيين في كردستان والعالم.

وجاءت البرقية التهنئة كالتالي:

"إن يوم ميلاد عيسى المسيح هو يوم مقدس في العالم المسيحي، ولهذا الهدف يحتفل بيوم الخامس والعشرين من كانون الأول بيوم ميلاد عيسى المسيح.

وإن الأيام الدينية المقدسة قيّمة ومقبولة في جميع الديانات، ويحتفل كل دين بهذه الأيام المجيدة بحماسة وفرح واحتفالات كبيرة بين بعضهم البعض، وفي معابدهم. وهناك عدد كبير من المؤمنين بالسيد المسيح وكتاب الإنجيل المقدس، وهم مواطنون قيّمون وكرماء. كما يوجد ضمن المؤتمر القومي الكردستاني أيضاً ممثلين للديانة المسيحية.

يتم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كردستان منذ حوالي ألفي عام، وقد أصبح عيداً أساسياً في بلادنا.

بمناسبة هذا اليوم المجيد، يهنئ المؤتمر القومي الكردستاني المسيحيين في كردستان والشعب وفي جميع أنحاء العالم باحترام ومحبة كبيرتين، ونأمل أن يصبح هذا اليوم المقدس سبباً للسلام والاستقرار والخير والسعادة البشرية في جميع أنحاء العالم".

(ر)

ANHA