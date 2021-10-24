المؤتمر القومي الكردستاني يدين استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد الشعب الكردي

أصدر المؤتمر القومي الكردستاني (KNK) بياناً، أمس السبت في هولير ضد استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية، داعياً المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته، حيال هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي، حسب ما نقلته وكالة فرات للأنباء.

وقرئ البيان من قبل عضو المؤتمر، شكر الله محمد أمين، وجاء فيه: "دولة الاحتلال التركي تشن حرباً عنيفة ضد شعبنا، وتنتهك في هذه الحرب كل المعايير الأخلاقية والقانونية، لقد وصلت الآن إلى مستوى استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة دولياً، والتي هدفها القضاء على شعبنا. الاحتلال التركي ينتهك حقوق شعبنا في شمال كردستان ويهاجم جنوبه وروج آفا كل يوم، هدف الاحتلال من هذه الهجمات تدمير منجزات شعبنا واحتلال جميع أراضي كردستان."

'الاحتلال التركي يستخدم الأسلحة المحرمة دولياً بشكل متكرر نتيجة صمت المجتمع الدولي'

وتابع البيان: "إن دولة الاحتلال التركي تقتل الشعب الكردي كل يوم وتتمادى في هجماتها حتى وصلت إلى مرحلة استخدام الأسلحة المحظورة دولياً بشكل متكرر نتيجة صمت المجتمع الدولي. إذا لم تتوقف سياسة أردوغان الحربية، فستحدث كارثة مثل النظام البعثي وسيكون شعبنا في خطر كبير، ندعو الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا والدول العربية إلى عدم غض الطرف عن جريمة الحرب هذه من أجل مصالحها الاقتصادية."

'يجب الضغط على أردوغان وإنهاء هذه الحرب واتخاذ خطوات من أجل السلام'

وأضاف البيان قائلاً: "نريد وفداً خاصاً لزيارة المنطقة، والتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة دولياً، والاطلاع على كيفية استخدام الدولة التركية للأسلحة الكيميائية. يجب الضغط على أردوغان، وإنهاء هذه الحرب واتخاذ خطوات من أجل السلام. ندعو الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى عدم السماح للدولة الاحتلال التركي بهدم السيادة العراقية وحرق الطبيعة".

'على جميع الأطراف السياسية والمنظمات الدولية الوقوف في وجه اعتداءات أردوغان'

وفي ختام البيان دعا المؤتمر القومي الكردستاني (KNK) "جميع الأطراف السياسية والمنظمات الدولية والقادة الدينيين والمثقفين والمناضلين من أجل الحرية وجميع المواطنين إلى تحمّل مسؤولياتهم الإنسانية والوقوف في وجه اعتداءات أردوغان والدولة التركية الاحتلالية".

يشار إلى أن الاحتلال التركي يشن، منذ 6 أشهر هجمات عنيفة على مناطق الدفاع المشروع في آفاشين ومتينا وزاب، دون أن يكسر مقاومة المناضلين، على الرغم من استخدامه الأسلحة الكيماوية المحرّمة دولياً ضدهم، وسط صمت دولي مخزٍ.

(ف)