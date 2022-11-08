المؤتمر الدولي للمرأة موضوع برنامجٍ خاص تبثه وكالتنا اليوم

تحت شعار "ثورتنا: تحرير الحياة" عُقد في 5 و 6 تشرين الثاني الجاري، المؤتمر الدولي الثاني للمرأة في العاصمة الألمانية برلين، وذلك في وقت بلغت فيها هجمات النظام الأبوي الرأسمالي على المرأة في جميع أنحاء العالم ذروتها.

شاركت مئات النساء من 41 دولة مختلفةٍ حول العام في المؤتمر الذي نظّمته شبكة النساء يصنعن المستقبل بأزيائهنّ الوطنية.

وفي هذا السياق، تقيّم منسقة مؤتمر ستار في أوروبا؛ روجين رمو التي شاركت في المؤتمر، عبر برنامجٍ خاص تبثّه وكالتنا هذا المساء؛ المواضيع الرئيسة التي دار حولها المؤتمر، أهمية النضال المشترك للمرأة والمسؤوليات التي تقع على عاتقها للقضاء على أيديولوجية الهيمنة الأبويّة في القرن الـ 21.

وسيُعرض البرنامج في تمام الساعة 19:00 مساءً بتوقيت روج آفا.

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(ر)

ANHA